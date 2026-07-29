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    Necesario reforzamiento de Carabineros

    Es acertado que se busquen introducir una serie de incentivos para hacer más atractiva la carrera y reforzar el personal destinado a labores de “calle”, lo que debería contar con un amplio respaldo político.

    Por 
    Editorial La Tercera
    El Presidente Kast firma indicaciones a proyecto de ley para modernizar y fortalecer la carrera de Carabineros.

    Ciertamente es destacable que el reforzamiento de la labor de Carabineros se haya convertido en una agenda ampliamente compartida por sectores oficialistas y de oposición, lo que se refleja en que ya bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric se presentó un proyecto de ley para modernizar el sistema de incentivos, extender la carrera para los futuros ingresos a Carabineros y fortalecer la gestión de la institución. Y precisamente aprovechando dicha iniciativa el Presidente José Antonio Kast acaba de ingresar una serie de indicaciones, que de acuerdo a lo informado por el gobierno, contemplan el aumento del estipendio para los alumnos de la institución, el fortalecimiento de incentivos para la permanencia del personal, la incorporación de funcionarios civiles para desempeñar labores administrativas y liberar efectivos para funciones operativas, además de un plan de renovación de equipamiento de seguridad y tecnología, entre otros aspectos.

    No abundan las materias en las cuales los distintos sectores políticos encuentran puntos de coincidencia, y en tal sentido se ha comprendido que para hacer frente al agobio que produce en la población la delincuencia y el crimen organizado es fundamental contar con cuerpos policiales robustos. En este contexto, resulta preocupante constatar que el número de funcionarios policiales ha venido persistentemente a la baja en los últimos años -fenómeno que se ha visto con particular intensidad en el caso de los llamados carabineros de calle-, donde las razones que lo explican son variadas. No cabe duda que un factor incidente ha sido el desprestigio del que la institución fue objeto por parte de sectores políticos, al punto que incluso se buscó “refundar” Carabineros y su quehacer fue objeto de constante persecución, lo que contribuyó a una importante pérdida de confianza en la institución y pérdida de autoridad, algo que resultó particularmente evidente durante el llamado estallido social. Esa imagen claramente ha ido cambiado -hoy Carabineros es una de las instituciones que goza de altos niveles de confianza-, pero ahora era importante dar un siguiente paso y avanzar en medidas concretas desde el punto de vista de los incentivos económicos, de modo de hacer más atractiva la carrera policial para los jóvenes y detener la merma de funcionarios de “calle”.

    El compromiso de las fuerzas políticas con la necesidad de reforzar la institución de Carabineros se pondrá a prueba en el Congreso, en una doble dirección. Por una parte, aprobando los recursos que serán necesarios para este plan de fortalecimiento así como las normas para potenciar la carrera policial, y desde luego oponiéndose a los intentos del Partido Comunista por desmantelar un aspecto central de la llamada Ley Nain-Retamal, para lo cual parlamentarios de la tienda presentaron un proyecto de ley con el cual se busca derogar la presunción especial de legítima defensa que incorpora dicha norma. Ello fue el fruto de un amplio consenso político, por lo que revertirlo implicaría un evidente retroceso en cuanto a la certeza con que debe contar el personal policial en el cumplimiento de sus tareas.

    Más sobre:SeguridadRespaldo políticoAumento de funcionariosConfianza

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