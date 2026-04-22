SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    El plan para la Macrozona Sur

    Si el gobierno mantiene su decisión de ir desescalando el estado de excepción -una decisión que claramente no será sencilla-, es tiempo que presente un plan concreto para que tal debate se pueda iniciar en el país.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Mario Quilodran/ Aton Chile

    El Congreso acaba de renovar el estado de excepción constitucional de emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, constituyendo la segunda vez que ello tiene lugar bajo el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, pese a que la medida encontró amplio respaldo, esta vez las voces críticas se multiplicaron más que en otras oportunidades. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, el Frente Amplio se abstuvo, en tanto que algunos diputados oficialistas fueron especialmente duros con el gobierno, enrostrando que esta medida sigue siendo insuficiente; a su vez, parlamentarios del Partido de la Gente señalaron que sería la última vez que votarían a favor, en la medida que no haya una hoja de ruta más clara del gobierno.

    Si bien el Ejecutivo ha expresado su voluntad de mantener por ahora esta medida de excepción -que facilita el despliegue de fuerzas militares en la zona, para apoyar la labor que realiza Carabineros-, el ministro de Defensa también ha indicado que el estado de excepción -que lleva aplicándose de manera ininterrumpida desde mayo de 2022- no puede volverse una medida permanente -que además desvía a las Fuerzas Armadas de su rol central-, y que la idea es ir desescalando para que la seguridad sea asumida íntegramente por las vías tradicionales. Parece haber confianza en el gobierno que la disminución de hechos violentos en la Macrozona Sur permite visualizar un escenario donde si bien la violencia sigue estando presente, esta podría ser abordada mediante la presencia policial y una persecución penal robustecida, lo que en principio es una buena señal.

    Aun cuando es razonable plantearse como objetivo que el país debe ir normalizándose y que los estados de excepción previstos en la Constitución no se naturalicen, es un hecho que la decisión de retirar los militares será previsiblemente más compleja de lo que han previsto las autoridades. La propia población de las zonas bajo estado de excepción siente más seguridad con la presencia militar, y distintos gremios empresariales han hecho planteamientos en la misma dirección. Solo hace unos días se registraron graves incidentes en Ercilla y Collipulli, con el robo de maquinaria y quemas, lo que ha sido un recordatorio de que la violencia de carácter terrorista sigue latente.

    La siguiente oportunidad que corresponda solicitar la prórroga del estado de excepción se estarán cumpliendo cuatro años consecutivos de esta medida, de modo que si el Ejecutivo sigue manteniendo la convicción de que lo que corresponde es ir desescalando, lo razonable es que para entonces ya exista algún plan bien estructurado que permita iniciar este debate en el país, y evaluar si están las condiciones para ello. Fundamental será, entre otros aspectos, que se precise con claridad si aumentará la dotación policial en la zona, y cómo se compensará a aquellas regiones que vean disminuidos el número de carabineros para reforzar la Macrozona Sur.

    También parece necesario que se clarifique qué autoridades serán las encargadas de llevar adelante este proceso. La voz predominante parece ser de momento la de Defensa, cuando lo razonable sería que quedara en manos de Seguridad e Interior.

    Más sobre:Estado de excepciónFuerzas militaresNormalizaciónCarabinerosGobiernoPlan

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por unanimidad: Senado aprueba proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    Gobierno ratifica Estado de Excepción Constitucional en medio de críticas transversales: cumple 47 meses vigente

    Michelle Bachelet dice que Kast tuvo “razones políticas” para retirarle el apoyo a la ONU y el Presidente defiende su decisión

    Catastro de infraestructura hídrica se reduce 19% este año por baja de proyectos de hidrógeno verde

    TDLC acoge demanda de Bice y Scotiabank contra BancoEstado por tarifas interbancarias y ordena millonaria indemnización

    CEO de Concha y Toro por actual crisis vitivinícola: “Sin duda es el escenario más difícil que me ha tocado”

    Lo más leído

    1.
    Urgentes definiciones para TVN

    Urgentes definiciones para TVN

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Karol G confirma próximo concierto en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Por unanimidad: Senado aprueba proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia
    Chile

    Por unanimidad: Senado aprueba proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    Gobierno ratifica Estado de Excepción Constitucional en medio de críticas transversales: cumple 47 meses vigente

    Michelle Bachelet dice que Kast tuvo “razones políticas” para retirarle el apoyo a la ONU y el Presidente defiende su decisión

    Catastro de infraestructura hídrica se reduce 19% este año por baja de proyectos de hidrógeno verde
    Negocios

    Catastro de infraestructura hídrica se reduce 19% este año por baja de proyectos de hidrógeno verde

    TDLC acoge demanda de Bice y Scotiabank contra BancoEstado por tarifas interbancarias y ordena millonaria indemnización

    CEO de Concha y Toro por actual crisis vitivinícola: “Sin duda es el escenario más difícil que me ha tocado”

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas
    Tendencias

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Quién era Julio César Jasso Ramírez, el mexicano que mató a una turista e hirió a otros en las pirámides de Teotihuacán

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo
    El Deportivo

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo

    Manuel Pellegrini tras romper la mala racha del Betis: “La grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas”

    A 10 años de haber levantado la Premier League: Leicester sentencia su descenso a la tercera categoría de Inglaterra

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago
    Cultura y entretención

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Fernanda Castillo es la nueva directora ejecutiva de Teatro Biobío

    Marta Jiménez Serrano, escritora española: “Yo no estaría viva si no fuera por los demás”

    Trump extiende el alto el fuego con Irán mientras la economía y la guerra desploman su popularidad
    Mundo

    Trump extiende el alto el fuego con Irán mientras la economía y la guerra desploman su popularidad

    Trump afirma que extenderá el alto el fuego con Irán hasta que concluyan las negociaciones

    Rafael Mariano Grossi dice que la reforma a Naciones Unidas es buena y que se debía

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago