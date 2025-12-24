SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    El regreso de la figura de Primera Dama

    El restablecimiento de esta figura en la estructura de La Moneda no parece problemática en la medida que su rol sea asumir las funciones de representación que le asigne el gobierno o causas que vayan en beneficio del país.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Según ha hecho ver el nuevo gobierno, existe la intención de que la esposa del Presidente electo, María Pía Adriasola, vuelva a desempeñar el rol de Primera Dama, cargo que se eliminó a fines de 2022 -la última en ocuparlo fue la expareja del actual Mandatario, Irina Karamanos-, cuando por decisión del gobierno se puso término a la institucionalidad que le daba soporte a dicha función, que era la Coordinación Sociocultural de La Moneda, de la cual colgaban una serie de fundaciones que pasaron a depender de los ministerios sectoriales.

    De acuerdo a lo que ha trascendido, la intención de las nuevas autoridades no es retrotraer lo que ha hecho este gobierno, de modo que la futura Primera Dama no volverá a tener a su cargo estas fundaciones. La fórmula para volver a instituir el cargo sería a través de un decreto, y el diseño contemplaría dotarlo de algún staff y que disponga de un cierto presupuesto. Además de las funciones protocolares y de representación, también se buscaría que el rol de Primera Dama cumpla un papel de articulación social, como por ejemplo contar con su presencia en situaciones de emergencia -como podrían ser las catástrofes-, de modo que pueda ser un enlace directo con el mandatario.

    El regreso de esta figura a La Moneda ha generado cierto grado de debate dentro del propio oficialismo, donde hay partidarios y detractores de que se restituya esta figura. Uno de los cuestionamientos dice relación con la inconveniencia de que cónyuges o parejas del jefe de Estado tengan derecho a ejercer un cargo público por el solo hecho de tener parentesco con la máxima autoridad del país.

    Aunque durante décadas las cónyuges de los mandatarios ejercieron como Primera Dama y ello fue valorado como una positiva tradición, en los tiempos actuales hay otros criterios para evaluar la pertinencia de esta figura, donde parece razonable que una persona que no ha sido electa se abstenga de desempeñar funciones propias de una autoridad y que además cuente para ello con un nutrido presupuesto. Hay también otra consideración que valdría la pena tener en cuenta, y es que si bien los mandatarios eligen a ministros y otras autoridades que no han sido electos por la ciudadanía, dichos funcionarios están sujetos a supervisión y pueden ser removidos en la medida que no ejerzan bien sus funciones, un rendición de cuentas que en el caso de la Primera Dama -en razón de su parentesco- aparece como una tarea más compleja.

    En cambio, sí parece razonable que la pareja o cónyuge de quien ejerza la Presidencia detente las funciones de representación que el gobierno le asigne, donde no parece ser un problema que además pueda identificarse con determinadas causas sociales que vayan en claro beneficio del país. Tal parece que las orientaciones que el nuevo gobierno pretende darle al rol de Primera Dama se enmarcarían dentro de estas definiciones, por lo que en principio este papel no se advierte como algo problemático.

    Parece en todo caso pertinente que si se busca restablecer el cargo de Primera Dama se precise bien de qué forma se ejercerán las funciones protocolares como aquellas de mediación en situaciones sociales, porque de esa forma se podrían ir institucionalizando criterios y así facilitar su ejercicio en futuros gobiernos que quieran mantener esta figura.

    Más sobre:TradiciónRepresentaciónGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Solicitan evacuar siete sectores de la comuna de Maule producto de incendios forestales

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Meloni y el “milagro italiano”: ¿realidad o espejismo?

    ¿Por qué el maestro ajedrecista Garry Kasparov vuelve a estar en la mira de Moscú?

    Nasry Asfura, candidato apoyado por Trump, se convierte en el nuevo presidente de Honduras

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5

    Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5

    El horario del Metro de Santiago para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre

    El horario del Metro de Santiago para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Solicitan evacuar siete sectores de la comuna de Maule producto de incendios forestales
    Chile

    Solicitan evacuar siete sectores de la comuna de Maule producto de incendios forestales

    Boric envía su último mensaje de Navidad como Presidente: “Siempre es un buen momento para pensar y trabajar por un Chile más justo y cohesionado”

    Estudio aborda efecto de las brechas socioeconómicas en el interés por la ciencia: a menores ingresos, menos valor se le da

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre
    Negocios

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonaria corrección contable y prepara acciones judiciales

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Uno menos para Colo Colo: Manley Clerveaux sale a préstamo y jugará en el Ascenso
    El Deportivo

    Uno menos para Colo Colo: Manley Clerveaux sale a préstamo y jugará en el Ascenso

    Un regalo de Navidad en el CDA: la U oficializa la renovación de Charles Aránguiz

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Meloni y el “milagro italiano”: ¿realidad o espejismo?
    Mundo

    Meloni y el “milagro italiano”: ¿realidad o espejismo?

    ¿Por qué el maestro ajedrecista Garry Kasparov vuelve a estar en la mira de Moscú?

    Nasry Asfura, candidato apoyado por Trump, se convierte en el nuevo presidente de Honduras

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años