SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Exitoso operativo en Temucuicui

    Es una positiva señal para el país que enclaves que por largo tiempo operaron al margen del estado de derecho -en buena medida gracias al respaldo que encontraron en algunos sectores políticos- hoy se empiecen a recuperar.

    Por 
    Editorial La Tercera

    Reviste un hecho de la máxima relevancia el operativo que la PDI, en conjunto con Carabineros y personal del Ejército llevaron a cabo en horas de la madrugada en la localidad de Temucuicui (Región de La Araucanía), donde se logró la detención del “vocero” Jorge Huenchullán y su pareja. El comunero estaba prófugo de la justicia desde 2021, sobre quien pesaban órdenes de detención por los cargos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, entre otros. La llamada “Operación Tridente” -que fue liderada por la Fiscalía de La Araucanía- desde luego reviste un éxito por la impecable forma en que se llevó a cabo, donde a pesar de la peligrosidad que implicaba ningún funcionario resultó herido, y gracias a un trabajo de inteligencia fue posible establecer el punto exacto donde se encontraba Huenchullán, logrando ser extraído en un helicóptero del Ejército. Pero ante todo reviste una potente señal para el país, pues va quedando atrás la imagen de un espacio del territorio que por largo tiempo logró operar al margen del estado de derecho.

    Temucuicui había sido reivindicado por algunos sectores como un bastión de resistencia frente a la acción de empresas forestales, así como a la presencia del propio Estado. Ese manto de protección fue brindado a pesar de la evidencia de que en su interior se cobijaba crimen organizado, con enorme poder de fuego, tal como quedó a la vista en el operativo policial de 2021, donde un funcionario de la PDI resultó muerto producto de nutridos disparos. A pesar de que en dicho operativo se descubrieron extensas plantaciones de marihuana, las instituciones del Estado aparecieron impotentes frente al poder que exhibía este enclave. La amenaza de sus líderes en cuanto a que “nadie entra a Temucuicui” quedó nuevamente a la vista cuando la exministra del Interior Izkia Siches fue impedida de entrar a punta de disparos.

    No cabe duda de que el cuadro aparece hoy diametralmente opuesto: no solo se trata del tercer operativo que se lleva a cabo en Temucuicui solo en lo que va de este mes, sino que en esta oportunidad las voces de apoyo a esta localidad son aisladas, y las recientes acciones de la policía han encontrado reconocimiento en forma transversal. Es una señal alentadora de que grupos que por años se ampararon en la causa indigenista para de esa forma encubrir actividades delictuales estén perdiendo adhesión, ante lo que cabe esperar que estemos frente a un punto de inflexión, con cabal comprensión de la enorme irresponsabilidad que implicó haber avalado la violencia y consentir políticas indigenistas que terminaron distorsionando por completo las legítimas reivindicaciones que puedan tener los pueblos originarios.

    Cabe destacar el rol que ha jugado la Fiscalía de La Araucanía, que en el último tiempo se ha anotado varios éxitos desarticulando a peligrosos grupos que operan en la zona, logrando además la detención de varios de sus líderes. Y aunque estos operativos son de responsabilidad de instancias judiciales y policiales, no cabe duda de que el respaldo político que el gobierno ha brindado a las instituciones policiales también ha jugado un rol muy importante para legitimar estos operativos, lo que también se refleja en el apoyo que han brindado las Fuerzas Armadas por medio del estado de excepción.

    Más sobre:InteligenciaHuenchullánPolicíasLa Araucanía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De los “errores de forma” a la crisis comunicacional: las polémicas que sellaron la salida de Mara Sedini del gobierno de Kast

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal

    Kast realiza su primer cambio de gabinete: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”

    Quiroz confía en que megarreforma se aprobará en la Cámara y deja para el Senado reponer Sence y norma de propiedad intelectual

    Megarreforma: Quiroz abre puerta a reformular franquicia tributaria del Sence en el Senado y asegura que hay “despilfarros” en el sistema

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    De los “errores de forma” a la crisis comunicacional: las polémicas que sellaron la salida de Mara Sedini del gobierno de Kast
    Chile

    De los “errores de forma” a la crisis comunicacional: las polémicas que sellaron la salida de Mara Sedini del gobierno de Kast

    Kast realiza su primer cambio de gabinete: “No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”

    Megarreforma: Quiroz abre puerta a reformular franquicia tributaria del Sence en el Senado y asegura que hay “despilfarros” en el sistema

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal
    Negocios

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal

    Quiroz confía en que megarreforma se aprobará en la Cámara y deja para el Senado reponer Sence y norma de propiedad intelectual

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    La alegría de Cristián Zavala tras la goleada en la Libertadores: “Estoy bastante feliz, cómodo aquí en Coquimbo”
    El Deportivo

    La alegría de Cristián Zavala tras la goleada en la Libertadores: “Estoy bastante feliz, cómodo aquí en Coquimbo”

    En vivo: Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro en duelo clave para las chances de Universidad Católica en la Copa Libertadores

    Noche mágica en Coquimbo: el campeón chileno golea a Tolima y queda a un paso de los octavos de la Copa Libertadores

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya
    Tecnología

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    “Quiero hacer lo que quiera”: el tenso momento que vivió Fabrizio Copano durante un show en EE.UU.
    Cultura y entretención

    “Quiero hacer lo que quiera”: el tenso momento que vivió Fabrizio Copano durante un show en EE.UU.

    Cuál es la ciudad del mundo que más escucha a Mon Laferte en YouTube

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    Senado de EE.UU. vota a favor de debatir una medida para obligar a Trump a poner fin a la guerra contra Irán
    Mundo

    Senado de EE.UU. vota a favor de debatir una medida para obligar a Trump a poner fin a la guerra contra Irán

    La OMS considera el uso de vacunas experimentales ante el aumento de casos y muertes por ébola en República Democrática del Congo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza
    Paula

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio