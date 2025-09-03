SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Graves fallas para abordar la infancia vulnerada

Resulta escandaloso comprobar que el país sigue sin contar con un sistema robusto que permita enfrentar los enormes requerimientos de niños y adolescentes vulnerados, generando un grave problema social.

Por 
Editorial La Tercera
Graves fallas para abordar la infancia vulnerada

Un reportaje publicado por este medio dio cuenta del enorme volumen de niñas, niños y adolescentes (NAA) que son atendidos en alguno de los programas del servicio Mejor Niñez -continuador del ex Sename-, lo que se refleja en que se registra un promedio diario de 429 ingresos, una cantidad que de acuerdo con los registros del propio servicio ya supera los nacimientos que en promedio se registran en las distintas maternidades, algo que viene sucediendo desde 2024 y que marca un punto de inflexión.

Al examinar más en detalle las cifras, se observa que la gran mayoría de los recién nacidos que tuvieron que ingresar a programas de protección lo hicieron por abandono, negligencia, abuso u otro tipo de vulneración grave -solo un porcentaje menor corresponde a cesión voluntaria para un proceso de adopción-, aspectos que permiten dimensionar el drama que muchos de estos menores viven a temprana edad.

Pese a los avances que se han registrado en los últimos años para brindar mejores condiciones de vida a niños y adolescentes, aún se advierte una realidad muy compleja en materia de infancia. Desde luego, se sigue observando una dramática realidad en materia de violencia, tal como lo reflejó la segunda encuesta Nacional de Polivictimización, según la cual la violencia hacia los NNA por parte de sus cuidadores principales pasó de un 35% en 2017 a 39% en 2023, donde ha sido notorio sobre todo el aumento de casos de violencia psicológica.

En materia de pobreza, a partir de la actualización metodológica que propuso la comisión asesora presidencial para la actualización de la medición de la pobreza se concluye que 1 de cada tres menores vive en situación de pobreza, superando la estimación vigente que la sitúa en torno al 10%.

Estos crudos datos deberían ser suficientes para que el país tomara conciencia sobre la importancia de contar con un robusto sistema de protección a la infancia vulnerada, pero lamentablemente ello dista de ser así. Las denuncias de abusos sexuales, maltratos e incluso fallecimientos registrados en hogares administrados por el Estado han remecido al país, y por ello se buscó a través del servicio Mejor Niñez -implementado en 2021- subsanar estos problemas. Sin embargo, la repartición ha registrado graves falencias desde su puesta en marcha, con hogares hacinados, listas de espera, niños con y sin antecedentes policiales mezclados o residencias cerradas, una situación ciertamente escandalosa porque en parte se siguen repitiendo las fallas que se buscó dejar atrás. Estas vergonzosas condiciones se dan justamente cuando Mejor Niñez enfrenta crecientes requerimientos de atención, y que no está en condiciones de cumplir.

Esta realidad ciertamente contrasta con lo que se declara en el discurso público, donde políticos y autoridades proclaman que la protección de la niñez debe ser un asunto de primer orden, pero ello no se refleja al momento de asignar las prioridades. Es necesario tomar conciencia que al naturalizar situaciones de vulneración de la infancia no solo se está produciendo una situación profundamente injusta, sino que el país también está incubando graves problemas sociales que repercutirán en el largo plazo. La campaña presidencial debe ser la oportunidad para que estos temas refloten y existan compromisos concretos al respecto.

Más sobre:infanciaNiñezPolivictimizaciónNNA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Líderes de finanzas en Chile estiman que el principal riesgo para sus empresas es el entorno regulatorio del país

Hacienda cambia urgencias: acelera proyecto de hidrógeno verde y relega reforma tributaria a pymes

Oposición sufre sorpresivo revés y oficialismo deja sin piso al gobierno: Cámara rechaza multa por no votar

Cámara frena reforma de modernización del Congreso y Ossandón acusa a “poderes oscuros” detrás

Tras desalojo de campamento Japón, Maipú inicia proceso de reconversión del terreno ocupado a un parque de 11 hectáreas

Coqueluche al alza en Chile: casos superan cifras prepandémicas y expertos alertan sobre baja vacunación de embarazadas

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

4.
Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

Hincha de Colo Colo que falleció en el Monumental era hermano de la diputada Mónica Arce: “Era un chico trabajador, solo era fanático”

5.
EE.UU. anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que habría partido de Venezuela y Trump informa muerte de 11 “terroristas”

EE.UU. anuncia “ataque letal” contra un barco con drogas que habría partido de Venezuela y Trump informa muerte de 11 “terroristas”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

La trastienda de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Servicios

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Cambio de hora: ¿Cómo evitar problemas con la agenda digital en computadores y teléfonos?

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Comienza alza gradual de la PGU: estos son los beneficiaros que reciben $250.000 mil desde septiembre

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Peñaflor anuncia su primera Fiesta Costumbrista de septiembre: revisa los precios y artistas confirmados

Oposición sufre sorpresivo revés y oficialismo deja sin piso al gobierno: Cámara rechaza multa por no votar
Chile

Oposición sufre sorpresivo revés y oficialismo deja sin piso al gobierno: Cámara rechaza multa por no votar

Cámara frena reforma de modernización del Congreso y Ossandón acusa a “poderes oscuros” detrás

Tras desalojo de campamento Japón, Maipú inicia proceso de reconversión del terreno ocupado a un parque de 11 hectáreas

Líderes de finanzas en Chile estiman que el principal riesgo para sus empresas es el entorno regulatorio del país
Negocios

Líderes de finanzas en Chile estiman que el principal riesgo para sus empresas es el entorno regulatorio del país

Hacienda cambia urgencias: acelera proyecto de hidrógeno verde y relega reforma tributaria a pymes

Latam cita a junta de accionistas para votar la cancelación del 5% de sus acciones

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”
Tendencias

“Quiere mancharle las manos de sangre”: Maduro advierte a Trump que cualquier agresión liberará una “lucha armada”

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

Coquimbo Unido le responde a Nicolás Córdova tras los dardos del DT de la Roja
El Deportivo

Coquimbo Unido le responde a Nicolás Córdova tras los dardos del DT de la Roja

Preocupación en el Boca Juniors de Carlos Palacios: Miguel Ángel Russo es internado en hospital de Buenos Aires

Gobierno de Buenos Aires prohíbe ingreso a sus estadios a hinchas de la U hasta 2028

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica
Finde

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025
Cultura y entretención

Anora llega al streaming: dónde ver la película que dominó los Oscar 2025

El terror se acerca: “Welcome to Derry” confirma su fecha de estreno en HBO Max

La Misteriosa Mirada del Flamenco: de qué trata y cuáles son las fortalezas de la cinta chilena elegida para los Oscar

Condenados a un año de cárcel en Bolivia dos jesuitas españoles por encubrir casos de pederastia
Mundo

Condenados a un año de cárcel en Bolivia dos jesuitas españoles por encubrir casos de pederastia

Trump asegura que ataque de Estados Unidos fue contra barco del Tren de Aragua e informa de 11 muertos en la operación

Diez años después de Aylan Kurdi: la foto del niño sirio que sacudió a Europa

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo