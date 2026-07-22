Las implicancias de la emergencia laboral

Una reciente encuesta Descifra -plataforma de análisis surgida de una alianza estratégica entre Artool y Copesa-, indaga acerca de las percepciones de la población sobre el desempleo, y las conclusiones son inequívocas en cuanto a la gravedad del problema: el 77% de los encuestados considera que el país vive una emergencia laboral -lo que sintoniza con el diagnóstico que ha hecho el propio gobierno al respecto-, y consultados respecto de cuál de los siguientes fenómenos asociados a la crisis considera más preocupante, el 57% mencionó el aumento del desempleo, mientras que el 23% mencionó el aumento de la informalidad, en tanto que el 19% señaló el desempleo femenino.

El alto desempleo -que ya se ubica en 9,4%, según la medición del trimestre marzo-mayo, lo que implica casi un millón de desocupados- ha ido gradualmente instalándose como una de las mayores preocupaciones de los chilenos, y si bien es claro que las materias ligadas a la delincuencia e inseguridad siguen figurando como la mayor inquietud de la población, la necesidad de quebrar las negativas tendencias en materia de empleo será sin duda una de las varas con que la ciudadanía medirá el desempeño del gobierno.

La encuesta da pistas al respecto, pues el 49% estima que la mayor tasa de desempleo y el aumento de la informalidad es responsabilidad de esta administración, mientras que solo el 43% lo atribuye al gobierno anterior. Esto tiene efectos prácticos muy concretos: por una parte, el relato de culpar a las políticas del gobierno del Presidente Boric como causantes del desempleo ya está agotado como estrategia política -sin perjuicio de que es evidente que una serie de medidas adoptadas bajo esa administración impactaron negativamente al mercado laboral-; por otra, el Presidente Kast rápidamente tendrá que elaborar planes especiales que permitan en el corto plazo comenzar a revertir estos números y convencer a los chilenos de que ello está dando resultados. Cabe no perder de vista que el sondeo indica que el 67% estima que el gobierno no está tomando las medidas adecuadas para enfrentar esta crisis. El próximo plan para aumentar la contratación que el ministro de Economía anunció en entrevista con este medio -cuyos lineamientos aún no se conocen- debe ser lo suficientemente convincente para lograr un cambio de expectativas en la población.

Descifra da otras pistas interesantes para efectos del debate actual, porque los resultados muestran que los encuestados no tienen una visión fatalista; el 71% estima que esto se podría solucionar con un buen paquete de medidas; solo el 27% estima que la crisis se podría prolongar en el tiempo independiente de las medidas que se adopten. También hay otro elemento que podría jugar a favor del gobierno, ya que al ser requeridos sobre las medidas que debería adoptar el gobierno para revertir la situación, la mayoría de los encuestados señala en primer lugar el crecimiento económico, lo que va en línea con lo que el Ministerio de Hacienda ha transmitido sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional, que ayer el Congreso, concluyó parte importante de su tramitación -un artículo irá a Comisión Mixta-, sin perjuicio de que alguna de sus disposiciones se verán en el Tribunal Constitucional o podrían ser objeto de veto.