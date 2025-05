Los disruptivos primeros 100 días de Trump

Los primeros 100 días de Donald Trump no han pasado inadvertidos. Desde que el presidente Franklin D. Roosevelt introdujo el concepto en los años 30 del siglo pasado para demostrar la eficacia y el compromiso de su gobierno con sus promesas de campaña, el actual mandatario ha demostrado ser el que más honor ha hecho a esa idea. En los poco más de tres meses que van desde que asumió por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, el mundo experimentó una profunda transformación y los ejes y principios que habían guiado la política mundial en el último siglo cambiaron definitivamente. No cabe duda de que el actual gobernante estadounidense tenía un plan y lo ha aplicado de forma rápida y eficaz, con más de 137 órdenes ejecutivas en tres meses.

Desde su arribo a la Casa Blanca pidió revisar la permanencia de Estados Unidos en todos los organismos internacionales, anunció el retiro de su país de la OMS, del Acuerdo de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sorprendió al votar alineado con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU en una resolución sobre Ucrania y acabó con la inquebrantable alianza de Estados Unidos con Europa, eje del orden mundial consolidado tras la Segunda Guerra Mundial. De paso, anunció su intención de tomar el control de Groenlandia, pese a que ese territorio pertenece a Dinamarca e hipotecó su relación con Canadá, uno de los aliados más estrechos de Washington, al insistir en convertirlo en el estado 51.

El mundo hoy no es el mismo que el del 19 de enero pasado, cuando aún gobernaba Joe Biden en Estados Unidos. Y probablemente el hito más disruptivo de este cambio es el que se produjo el 2 de abril pasado, en el llamado Liberation Day, cuando Trump anunció una inédita alza de aranceles a nivel mundial. Más de 180 países vieron elevadas sus tarifas de intercambio con Estados Unidos. Pese a que desde entonces anunció una pausa de 90 días y revirtió algunos aranceles específicos -por ejemplo, en la industria automotriz-, el hecho adelanta un panorama complejo. No solo el FMI rebajó las proyecciones de crecimiento mundial para este año, sino que los distintos países han anunciado que, en mayor o menor medida, tomarán represalias contra Washington si no revierte las medidas, alimentando una guerra comercial de consecuencias preocupantes.

Pero más allá de las decisiones adoptadas por Trump en sus primeros 100 días, la pregunta es si han representado un beneficio para Estados Unidos, y esto hasta ahora está en duda. Una de las razones de su triunfo fue la demanda ciudadana por hacer frente a la inflación, sin embargo, esta no muestra señales de remitir y el anuncio de aranceles solo agrava el escenario. A ello se agrega que su apuesta por hacer frente a China también parece estar en cuestión, luego de que Beijing, en lugar de allanarse a negociar sobre los aranceles, endureciera su discurso. Algo similar ha sucedido con su promesa de paz en Ucrania, donde su acercamiento inicial con Putin solo ha endurecido la posición rusa, a tal punto que Washington amenazó con dejar de mediar. En estos primeros meses de Trump lo que ha primado parece haber sido el desorden, mientras los resultados escasean.