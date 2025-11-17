OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Un duro golpe para el oficialismo y la reestructuración en la derecha

    Si bien Jeannette Jara logró el primer lugar, el resultado bajo lo esperado y la fuerte votación que obtuvieron las fuerzas de oposición la dejan en un pie complicado para la segunda vuelta, además de constituir un duro golpe para el gobierno. También es significativo que el liderazgo dentro de la derecha ahora lo ejercerá el Partido Republicano, desplazando a Chile Vamos.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Los resultados de la jornada electoral de este domingo no arrojaron sorpresa en cuanto a que los dos candidatos presidenciales que se medirán en segunda vuelta serán la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), con el 26,9% de los votos, y José Antonio Kast, representante del Partido Republicano, quien obtuvo el 23,9%. Sin embargo, a la luz del rendimiento electoral que cada uno de ellos obtuvo, así como la forma como se han reconfigurado las fuerzas en el Congreso, muestran que el oficialismo ha quedado en una posición altamente complicada en la elección que se inicia a partir de hoy, porque ha sido claro que tanto el gobierno como las fuerzas oficialistas en general experimentaron un duro revés.

    El propio comando de Jara había establecido que un resultado del 30% habría sido satisfactorio, pero incluso algunas voces habían planteado que un 28% sería el piso de lo aceptable. Lo cierto es que Jara no solo quedó por debajo de dicho umbral, sino que quedó relegada a poco más de un cuarto del electorado y apenas a tres puntos de Kast, algo insólito considerando que en su calidad de candidata única del oficialismo congregó apoyos que iban desde la DC hasta el PC, y que en la izquierda no se levantaron candidaturas verdaderamente competitivas. De modo que el primer lugar que ha obtenido en esta ronda tiene un sabor bastante amargo.

    En el discurso que pronunció tras conocerse los resultados, Jara -quien reconoció que “una siempre espera mejores resultados”- intentó presentar la segunda vuelta como una competencia que sigue abierta, al señalar que casi el 50% de los chilenos no votaron ni por ella ni por Kast, lo que resulta una falacia porque en los hechos un amplísimo porcentaje de votantes optó por candidaturas identificadas con la oposición o que no son afines al gobierno, por lo que sin perjuicio de que la segunda vuelta es una nueva elección con sus propias dinámicas, resulta un hecho objetivo que Jara tiene poco margen para conseguir nuevos votos, y los eventuales respaldos que le puedan proporcionar las candidaturas de ME-O, Artés o Mayne-Nicholls son prácticamente irrelevantes.

    Un factor que probablemente tuvo incidencia en estos resultados fue la militancia comunista de Jara, algo que desde un inicio generó importantes resistencias en sectores de la propia izquierda, y que no logró ser atenuado pese a los esfuerzos de la candidata por tratar de tomar distancia con las posturas más retrógradas del partido -también con su directiva- y presentarse como una abanderada de centroizquierda, discurso que claramente no resultó convincente. Pero Jara cargó sobre todo con el peso de ser la abanderada del oficialismo y por tanto asumir sobre sus hombros la continuidad de este gobierno, que en la práctica ha sido uno de los grandes derrotados de esta jornada.

    Estos resultados son ilustrativos de que la administración del Presidente Boric no logró sintonizar con las preocupaciones y anhelos de la mayoría de los chilenos, mostrando escasa capacidad para poder leer las diversas realidades que se han expresado a lo largo del país, como ha quedado demostrado con la votación en el día de ayer. El hecho de que las candidaturas opositoras sumaran muchos más votos que toda la izquierda, y que tanto en el norte como en la zona sur la figura del candidato Franco Parisi terminara conquistando importantes bolsones de electores -quien ciertamente fue la revelación de la jornada, al terminar en tercer lugar con el 19,7%- habla de una profunda desconexión con el sentir del país, malestar que se refleja en que una mayoría de los chilenos ha votado teniendo a la vista la necesidad de un cambio de rumbo.

    El escenario que se dibujó anoche también supone cambios muy relevantes al interior de la derecha política. Desde luego este sector ha quedado bien aspectado para aspirar a conquistar la Presidencia de la República, y en materia parlamentaria ha obtenido sus mejores resultados desde el retorno a la democracia -incluso quedando cerca de lograr los 4/7, que es el quorum más exigente que contempla la Constitución para introducirle reformas-, lo que probablemente confirma que el acento puesto en temas de inseguridad, inmigración y la necesidad de recuperar el crecimiento lograron sintonizar con muchos electores.

    Sin embargo, es un hecho que dentro de la derecha se ha producido una reconfiguración muy relevante, pues ha sido el Partido Republicano el que ha emergido como la mayor fuerza parlamentaria -no solo del sector sino a nivel nacional-, desplazando a los partidos tradicionales de Chile Vamos, que por décadas fueron el eje de la derecha chilena. El hecho de que la candidata del bloque, Evelyn Matthei, haya terminado en quinto lugar -con apenas el 12%, algo sorprendente, considerando que durante mucho tiempo fue la líder indiscutida del sector y la carta más segura para ganar la presidencia-, constituye un duro golpe para Chile Vamos y un baño de realidad frente al poder que ha conquistado esta otra derecha, donde también figura Johannes Kaiser, quien quedó en cuarto lugar -con el 14%- y cuyo partido, el Nacional Libertario, también aumentó su representación parlamentaria.

    Sin duda una de las grandes incógnitas que deja esta elección es tratar de entender el notable resultado que obtuvo Franco Parisi, algo que el grueso de las encuestas no fue capaz de anticipar. Requiere ser analizado en profundidad las razones de por qué uno de cada cinco electores se inclinó por Parisi, y esta vez abarcando zonas geográficas mucho más amplias que en su anterior candidatura, donde si bien logró hacerse del tercer lugar, su núcleo de votantes se concentró sobre todo en la zona norte. Se quiera o no, la votación obtenida por Parisi lo convierte ahora en una figura política, pero la gran incógnita es si logrará sostener este capital político en el tiempo. En los comicios de 2021 el Partido de la Gente (PdG) obtuvo una bancada parlamentaria relevante, pero producto de disputas internas a la fecha solo cuenta con un representante. Los 14 diputados con que el PdG quedará abren una nueva oportunidad para Parisi y su bloque de constituirse en actores incidentes en la política nacional.

    Más sobre:EleccionesJeannette JaraJosé Antonio Kastsegunda vuelta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres

    Distrito 6: Barchiesi (Republicanos) logra la reelección junto a Venegas (PS) y Bello (FA) y se suma el exconductor Javier Olivares (PDG)

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    La debacle de Evópoli: “No logramos el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”

    Jara y Kast pasan a segunda vuelta con estrecho resultado y se consolida giro a la derecha en el Congreso

    Daniel Mansuy: “Este es el resultado electoral más exitoso en la historia de la derecha”

    Lo más leído

    1.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    4.
    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    5.
    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres
    Chile

    Oposición se hace con cuatro escaños en Distrito 17 de El Maule y oficialismo queda atrás con tres

    Distrito 6: Barchiesi (Republicanos) logra la reelección junto a Venegas (PS) y Bello (FA) y se suma el exconductor Javier Olivares (PDG)

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa
    Mundo

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena