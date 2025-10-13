Un primer paso hacia la paz en Gaza

A dos años de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023, donde murieron 1.200 israelíes y que fueron el punto de inicio de la guerra en Gaza que ya deja más de 61 mil palestinos muertos, se encendió una luz de esperanza tras el acuerdo de cese el fuego sellado por Hamas y el gobierno israelí de Benjamin Netanyahu. Una iniciativa auspiciada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una propuesta más extensa, que contempla 20 puntos y de los cuales lo pactado a fines de la semana pasada es solo el primer paso.

Esta primera fase prevé el cese de los ataques israelíes y el retiro de las fuerzas militares de ese país del 53% del territorio de la franja, que comenzó a aplicarse el viernes pasado, y la posterior liberación por parte de Hamas de los 20 rehenes aún con vida de los 48 que todavía no son liberados -en total 251 israelíes fueron secuestrados hace dos años. Una medida que debería concretarse entre hoy y mañana, paralelamente a la liberación por parte de Israel de 250 presos palestinos.

El acuerdo trajo algo de alivio a los casi 2 millones de habitantes de la franja de Gaza, muchos de los cuales iniciaron un lento regreso a sus hogares, que en su mayoría están reducidos a escombros tras los persistentes ataques israelíes. Si bien se deberá dar comienzo ahora a un lento y difícil proceso de reconstrucción que deja aún abiertas muchas interrogantes, el fin de los bombardeos y de las operaciones militares en la zona son sin duda un primer paso valioso para poner fin al drama que se vivía en ese territorio.

En esta etapa inicial está contemplado que las organizaciones humanitarias lideradas por Naciones Unidas puedan canalizar un importante flujo de ayuda humanitaria y se restablezcan los servicios básicos. Posteriormente se deberá dar inicio a la segunda fase, cuyos términos aún no han sido definidos, pero que contempla -según el plan anunciado por Trump- la presencia de una fuerza árabe de estabilización y la instalación de un gobierno técnico palestino en Gaza.

El camino es difícil y aún permanece en la memoria el fracaso de la tregua acordada a inicios de año y que colapsó tras poco más de un mes. Sin embargo, en esta ocasión existe al menos un horizonte trazado en los 20 puntos propuestos por Estados Unidos, proceso que no parece fácil. Hamas deberá, por ejemplo, estar dispuesto a entregar sus armas y aceptar su marginación de todo futuro gobierno en la franja, un punto cuya factibilidad aún despierta dudas entre varios analistas de la zona.

Hasta ahora no hay claridad tampoco sobre los plazos para el retiro completo de las fuerzas israelíes de Gaza ni las condiciones en que esta se concretará, como tampoco se hace mención en ninguna parte del plan a la situación de Cisjordania. Todo ello instala una legítima cuota de escepticismo, pero no cabe duda de que la propuesta que está sobre la mesa es la más detallada que se ha conocido para romper el statu quo del conflicto desde los Acuerdos de Oslo.

Con su intervención el Presidente de Estados Unidos ha intentado cambiar las lógicas que han guiado el conflicto, apostando a un avance gradual y pragmático, como escribía la revista británica The Economist, que acabe convenciendo a ambas partes de la conveniencia de la coexistencia pacífica. Los obstáculos no son pocos, pero de concretarse será un indudable triunfo para el mandatario estadounidense.