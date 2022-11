A 48 horas del discurso “unificador” de Infantino: FIFA amenaza a las selecciones que usen el brazalete One Love en Qatar

Los derechos civiles vuelven a ser tema en Qatar 2022. A tan solo dos días de que el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciara que se sentía “qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado e inmigrante”, la noticia ahora es que siete escuadras europeas han sido informadas que recibirán sanciones deportivas si usan el brazalete One Love que tiene los colores de la bandera LGBTIQ+.

La noticia fue confirmada en un comunicado conjunto de las selecciones de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suiza y Países Bajos. Allí explicaron que tenían previsto pagar las sanciones económicas que podrían recibir, ahora FIFA les había anunciado que los castigos serían deportivos, por lo que tendrán que dar pie atrás en idea inicial.

Como federaciones nacionales, no podemos poner a los jugadores en la posición de recibir sanciones deportivas, incluidas amonestaciones, así que hemos solicitado a los capitanes que no vistan este brazalete en los partidos de la Copa del Mundo. Estamos preparados para pagar multas, como sucede normalmente cuando se rompe alguna regla en lo referente a las equipaciones, y tenemos un fuerte compromiso para vestir el brazalete. Aún así, no podemos poner a nuestros jugadores en la situación de que puedan ver tarjeta o incluso forzados a abandonar el campo”, comentó como vocero, el Presidente de la Federación Alemana de Fútbol.

“Estamos bastante frustrados con la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes”, manifestaron los equipos europeos, quienes buscaban dejar en claro su postura ante un país que sigue considerando la homosexualidad como un delito.

Una situación que ya fue confirmada en los duelos de este lunes, ya que ni Inglaterra ni Gales usaron el brazalete que ya había sido utilizado en partidos de la Nation League este año y que surgió como una forma de visibilizar a las comunidades LGBTIQ+.

“No discrimination”, la respuesta de FIFA

FIFA intentó rápidamente neutralizar la polémica, optando por adelantar su plan “No Discrimination” que iba a comenzar en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Este busca que los equipos puedan usar brazeletes negros y blancos con ese mensaje.

Un medida eso sí que no deja a todos conformes, porque pese a que hace un llamado a la unidad, no permite el espacio para mostrar la bandera LGBTIQ+.

Pese a aquello Infantino sigue firme con su postura de que las autoridades del país organizador han manifestado su total compromiso con darle un buen recibimiento a todos los visitantes. “He hablado de este tema con las más altas autoridades del país y yo puedo confirmar, que todos son bienvenidos. Si alguien dice lo contrario, esa no es la opinión del país y desde luego tampoco de la FIFA”, señaló.

Discursos que de todas formas dejan interrogantes. Las amenazas por usar el brazalete One Love la última prueba de aquello.