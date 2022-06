Advíncula se retira de la selección peruana tras fallar su penal ante Australia: “Soy el único responsable de esta debacle”

La derrota por penales de Perú ante Australia fue un mazazo anímico tremendo para un equipo que si bien llegaba en un buen momento, no supo demostrarlo en el partido más importante de los últimos años. Uno de los históricos de la era Gareca, el lateral Luis Advíncula fue el más afectado tras confirmarse la eliminación.

El hombre de Boca Juniors falló su penal estrellándolo caprichosamente en el palo, cuando los del Rímac estaban con la ventaja, luego de que Pedro Gallese contuviera el primer lanzamiento de los oceánicos.

Pocos minutos después de que el golero australiano le contuviera el tiro a Álex Valera, confirmando la clasificación de los Aussies, Advíncula, de 32 años, escribió un triste mensaje en su cuenta de Instagram, anticipando su renuncia al combinado tras el mal resultado.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por el daño que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la Selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, señaló.