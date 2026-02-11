SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Ahora se miden en el TAS: las millonarias razones por las que Colo Colo y Estudiantes de La Plata se enfrentan por Javier Correa

    El Tribunal del Fútbol de la FIFA falló en contra del Cacique tras el retraso del pago de la tercera cuota por el pase del jugador. Más allá de la resolución, el equipo chileno continuó sus alegatos en Suiza para evitar el cobro de la multa de US$ 180 mil.

    Por 
    Matías Parker
     
    Rodrigo Fuentealba
    La deuda por la compra del cuestionado Javier Correa pasa la cuenta en Colo Colo. FOTO: Photosport. FOCOUY/PHOTOSPORT

    Los problemas suman y siguen en Colo Colo, tanto en el plano deportivo como dirigencial. Tras el irregular inicio del torneo, el club ahora tiene una nueva complicación que lo tiene en pleno juicio en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

    Todo pasa por la contratación del delantero transandino Javier Correa, quien pasó de Estudiantes de La Plata a Macul en junio de 2024, previo pago de una cifra que bordea los 2 millones de dólares. Precisamente, el atraso en una de las cuotas del traspaso llevó al equipo platense a recurrir a la FIFA para exigir el pago de lo adeudado, en un contrato que fue visado por Alfredo Stöhwing.

    Noticia que golpea fuerte al club de Macul, pero también al artillero argentino, quien cerró la victoria de 2-0 sobre Everton en la segunda fecha. Tras anotar en los descuentos, Correa hizo duros gestos a la hinchada de los albos, después de quejarse amargamente de las críticas a su cometido, incluso antes del inicio de la Liga de Primera.

    Lo cierto es que, al menos indirectamente, el atacante se ve salpicado por una situación que escapa a su control.

    Millonaria deuda

    Las primeras noticias que llegaron desde Suiza fueron negativas para la escuadra de Pedrero. De acuerdo con la decisión de la Cámara del Estatuto del jugador, la demanda de Estudiantes de La Plata fue aceptada al menos “parcialmente”. La resolución fue tomada en octubre del 2025.

    En el mismo documento emanado del Tribunal del Fútbol se consignan los valores que la institución chilena debe de abonar a la cuenta de los pincharratas, en un plazo definido.

    “El Demandado, Colo Colo, tiene que pagar al Demandante, la cantidad siguiente: solo de interés anual sobre el importe de US$ 266.667, desde el 11 de junio de 2025 hasta el 11 de julio de 2025”, se lee en el documento emanado del órgano helvético.

    Asimismo, el fallo establece que el Blanco y Negro debe asumir “un 5 por ciento de interés anual desde el 12 de junio de 2025 hasta la fecha de pago efectivo”. Eso, al margen de 180 mil dólares extra por “concepto de penalidad contractual”.

    Además, se confirma que Colo Colo “abonará el pago completo (incluidos todos los intereses aplicables) en la cuenta bancaria indicada en el formulario de registro de la cuenta bancaria adjunta”.

    Lo cierto es que la cuota correspondía al tercer pago, de cuatro pactados. Según información recabada por El Deportivo, Blanco y Negro se retrasó por cerca de 30 días en la cancelación del compromiso, pactado para junio del 2025. ¿La razón? Según reconocen en Macul, la concesionaria no tenía flujo de dinero frente a la grave crisis que los azotó luego de no poder recibir hinchas para los partidos de la Copa Libertadores, luego del castigo por los incidentes frente a Fortaleza. A eso, se le suma que el equipo que en ese momento era comandado por Jorge Almirón no logró pasar de fase. La cuarta cuota, fijada para diciembre del 2025, ya fue cancelada.

    Frente a tal escenario, Colo Colo asiste al TAS para defender su posición y evitar la multa de los US$ 180 mil. El juicio, que podría durar más de cinco meses, terminará definiendo la posición que debe tomar el equipo que preside Aníbal Mosa. En caso de recibir un portazo, solo deberán cancelar el castigo por no cumplir con la cuota ya que, según aseguran desde Blanco y Negro, el pago de las cuotas están al día.

    Más sobre:FútbolColo ColoFIFAEstudiantes de La PlataJavier Correa

