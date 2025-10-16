SUSCRÍBETE
El Deportivo

Alejandro Tabilo logra una trabajada victoria para acceder a cuartos de final del Challenger de Olbia

El tenista nacional nuevamente tuvo que jugar tres sets para pasar de ronda. Esta vez superó al estonio Daniil Glinka para clasificar a la fase de los ocho mejores en Cerdeña.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Alejandro Tabilo se instaló entre los ocho mejores en Italia.

Con sensaciones mejores a las de su trabajado partido de primera ronda, Alejandro Tabilo (73º) avanzó a los cuartos de final del Challenger 125 de Olbia, luego de vencer al estonio Daniil Glinka (293º), por 6-3, 5-7 y 6-1.

El chileno comenzó con varias dificultades con su servicio, salvando tres puntos de quiebre en sus primeros turnos de saque ante un rival zurdo igual que él. Sin embargo, aprovechó la única oportunidad de ruptura que tuvo en el set inicial y logró el ansiado break en el sexto juego. Luego, supo mantener esa ventaja, con sus habituales tiros angulados y soltura en sus golpes.

Su adversario también mostró un tenis bastante sólido y no se desmoronó tras ceder la primera manga. De hecho, mejoró su consistencia en la segunda y logró un quiebre en el sexto game que lo puso en ventaja, aprovechando algunos errores no forzados del pupilo de Horacio Matta.

Todo parecía definirse en un tercer capítulo, después de que el estonio llegara a tener dos puntos de set en el octavo juego. No obstante, Ale salvó esa situación y logró la ruptura en el siguiente, lo que le dio una nueva chance de cerrar antes el encuentro. Sin embargo, la desaprovechó y no pudo sostener su saque en el duodécimo. Precisamente, una de las claves fue su bajo porcentaje de segundos servicios en esa etapa del juego.

La recuperación

A pesar de ese trago amargo, Tabilo logró recuperarse rápidamente. Ajustó sus tiros, subió sus números y se mostró muy sólido desde un comienzo. Un quiebre en el tercer juego y otro en el quinto le dieron una ventaja irremontable para su rival.

El chileno volvió a hacer gala de sus mejores armas para mover a su adversario, que comenzaba a padecer el desgaste del encuentro, no siendo capaz de sostener la consistencia que había mostrado por largos pasajes.

Por el paso a las semifinales, Tabilo se medirá con el ganador del partido entre el francés Luka Pavlovic y el español Pablo Carreño.

