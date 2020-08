Alexa Guarachi: “Tengo plena confianza en que la WTA está tomando las mejores precauciones”

Esta semana se disputa el WTA de Lexington, el primer torneo de tenis profesional que se realiza en Estados Unidos luego de la pandemia. El certamen reúne a grandes figuras, como las hermanas Serena y Venus Williams, la promisoria Coco Gauff y la bielorrusa Victoria Azarenka. Pero también habrá una chilena: Alexa Guarachi, quien junto a la norteamericana Desirae Krawczyk, son las primeras cabezas de serie del cuadro de dobles y enfrentarán en su debut a la georgiana Oksana Kalashnikova y a la rusa Alla Kudryavtseva. El partido se jugará mañana o el jueves, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

“Estoy muy feliz, es un honor aparecer como sembrada número uno en este torneo donde hay jugadoras que están muy arriba. Tampoco quisiera darle tanta importancia, porque a este nivel todos los partidos son difíciles. Va a ser interesante ver cómo vienen las otras tenistas después de tanto tiempo de para. No me puedo confiar”, señala la jugadora nacida en Estados Unidos e hija de padre chileno.

La número 39 en duplas detalla cómo ha sido este regreso, donde hay una serie de medidas que ha tenido que adoptar. “La WTA arrendó un hotel solo para las jugadoras y cada cuatro días me están haciendo testeos y obviamente me toman la temperatura. Ya antes me habían hecho dos exámenes: un test rápido y otro de anticuerpos. Nos hacen mantener la distancia y usar mascarilla en todo momento hasta entrar a la cancha y también al estar en el hotel”, describe.

Alexa se muestra confiada en que las medidas de la organización son suficientes y no deberían generarle problemas. “Tengo plena confianza en que la WTA está tomando las mejores precauciones para evitar cualquier contagio. Me siento muy segura”, sostiene sobre un torneo que se juega en una zona que hasta ayer registraba en total 36.739 casos, con 794 fallecimientos, en un país que ya sobrepasó los 5,1 millones de contagiados y alcanzó más de 163 mil muertes.

La preparación previa de la tenista la realizó en la localidad de Panama Beach City, Florida, donde vive con su novio, con quien se casará próximamente. “En esta zona en particular el impacto del coronavirus ha sido bastante menor, además he sido muy cuidadosa. Entrené durante este tiempo en el club que está al lado de mi casa, por lo que la cantidad de desplazamientos ha sido la mínima”, explica.

La tenista se encuentra a la espera de confirmación del resto de la temporada, aunque su intención es continuar con el nivel que llevaba este año, el mejor de su carrera tenística. “Tengo dos grandes objetivos: el primero es tratar de llegar al menos a cuartos de final en los dos grand slams que vienen, el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros, y el segundo es terminar la temporada en el top 25″, señala.