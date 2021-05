André Cury: “Lo más seguro es que Vidal se quede en Inter para la próxima temporada”

Cuando la temporada italiana comienza a bajar el telón, Inter de Milán celebra una estrella en medio de un período de definiciones. Uno de los principales puntos es el mercado y la posibilidad de que algunas de sus figuras no sigan en el club.

Uno de los candidatos es Arturo Vidal, a quien le resta una temporada de contrato, con uno de los sueldos más altos de la plantilla: cerca de 8 millones de dólares netos al año, lo que representa al club neroazzurro un gasto de más de 11 millones de dólares en la temporada 2021-’22, impuestos incluidos.

Pero a Vidal no le faltan interesados y el último que habría movido fichas por el futbolista fue Flamengo, el club más millonario de Brasil. Así lo confirmó el diario La Gazzetta dello Sport, que incluso aseguró que el club carioca hizo una oferta que el propio bicampeón de América rechazó.

Sin embargo, en el entorno del jugador aterrizan el interés del Mengao. Así lo explicó a El Deportivo André Cury, socio del representante Fernando Felicevich en Brasil y quien intermedió la salida de Charles Aránguiz de Inter de Porto Alegre, además de la llegada de Eduardo Vargas a Atlético Mineiro.

“Yo tengo muy buenas relaciones con Flamengo y al club le interesa mucho contar con Arturo Vidal, eso es cierto. Sin embargo, el club de Rio de Janeiro no ha hecho ninguna oferta formal a Vidal, eso no es verdad”, afirmó el ex directivo de Barcelona en Sudamérica.

Las otras novias

Sin embargo, el talentoso mediocampista chileno no sólo asoma en la carpeta del gigante carioca. El Deportivo adelantaba hace un par de meses la llamada que recibió el jugador de parte de Jorge Sampaoli, quien hoy dirige a Olympique de Marsella en Francia.

Sin embargo, el propio volante se excusó con el entrenador argentino para no aceptar su propuesta, información que también publicaron el diario La Provence de Marsella y la revista France Football.

En las últimas semanas se agregó el interés de Galatasaray de Turquía, club que podría acceder a los requerimientos económicos del jugador, pero está lejos de los horizontes deportivos.

En ese escenario, lo más probable es que Vidal cumpla su contrato con Inter, tal como lo refuerza el propio Cury: “Yo creo que lo más seguro es que Vidal se quede en Inter para la próxima temporada. El jugador tiene un compromiso con el club italiano y, según tengo entendido, está dispuesto a cumplirlo”.