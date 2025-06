Argentina acusa que la federación chilena incumplió protocolos de seguridad en la llegada de la Albiceleste a Santiago

La selección argentina tuvo un caótico arribo a Santiago, donde enfrentará a la Roja este jueves, a las 21.00, en el Estadio Nacional, por las Eliminatorias. Los pupilos de Lionel Scaloni, con Lionel Messi a la cabeza, llegaron esta noche al Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

De acuerdo a lo que consigna TyC, “hubo bronca porque la asociación chilena incumplió con el protocolo de la FIFA sobre seguridad aeroportuaria”.

Esto porque una vez que aterrizó en la capital, la delegación de la Albiceleste se vio forzada a salir en medio de los civiles del terminal aéreo. “Una multitud esperaba por Lionel Messi y, también, un grupo insultó a los futbolistas argentinos”, dice el citado medio.

En medio del caos, sostienen, la seguridad de la selección argentina intercedió con Carabineros. Y señalan que existe mucha molestia entre las autoridades transandinas.

“A su vez, en AFA hay bronca porque entienden que la asociación chilena incumplió con el protocolo de la FIFA sobre seguridad aeroportuaria y tampoco respetó el pacto de reciprocidad. De esta manera, ahora la ANFP se expone a una multa", indican.

Luego, Argentina se trasladó al hotel Intercontinental de Santiago, donde una multitud los esperaba. Ahí no tuvieron mayor inconveniente para ingresar.

El plan de Scaloni

En la víspera, Lione Scaloni habló del complejo panorama que enfrenta su equipo y de las opciones de usar un equipo alternativo. “Hay muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. Decidiremos el equipo en el entrenamiento de pelota parada y por eso no tengo 100% confirmado el once. Le daremos la oportunidad a algún chico que no suele tener la chance de jugar. Si bien siempre el resultado es importante, no tenemos la necesidad de ganar y eso nos permite probar, por esova a haber varios cambios“, señaló.

En relación a Chile, el DT valoró la propuesta del equipo que conduce el cuestionado Ricardo Gareca. “Jugará como juegan siempre los equipos de Ricardo. Ha hecho partidos muy buenos y contra Paraguay no mereció perder. Siempre apuesta por el ataque. Es cierto que esta vezestá necesitado de puntos y veremos cómo responden. Es una linda prueba, sobre todo porque necesitamos ver a los chicos que no siempre tienen la oportunidad de jugar“, complementó.