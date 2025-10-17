Audax Italiano vence a Unión La Calera con espectacular remontada y alcanza el segundo puesto

Audax Italiano reaccionó a tiempo y dio un golpe de autoridad en La Florida. La escuadra verde perdía por do goles en la primera parte y terminó con una goleada de 4-3 sobre Unión La Celera que le permite quedar como escolta exclusivo.

Pero el equipo de Juan José Ribera pasó por varios momentos en un partido caracterizado por la intensidad y la feble resistencia de las defensas de ambas escuadras.

A los 11 minutos, un perfecto tiro libre ejecutado por el goleador Leonardo Valencia engañó completamente al portero Jorge Peña, así abrir la cuenta para los locales.

El elenco itálico pareció conformarse, al menos momentáneamente, con la ventaja. De esa manera permitieron la reacción de los cementeros que remataron la primera mitad con tres goles consecutivos en solo seis minutos.

Sebastián Sacha Sáez consiguió el empate parcial, a los 39’. Solo instantes más tarde, su compañero de ataque Leandro Benegas puso el 2-1. Cuando el duelo se acercaba al descanso, un autogol de Martín Jiménez permitió el 3-1 del club de la Región de Valparaíso.

Gran reacción

Después del entretiempo, el Coto Ribera, entrenador de los locales, tomó medidas extremas y dispuso del ingreso de cuatro jugadores de refresco, justo a los 46 minutos de partido.

Michael Vadulli anotó en dos ocasiones, a los 54’ y 66’, para lograr el momentáneo empate 3-3. Faltaba un cuarto de hora para el epílogo, cuando Germán Guiffrey puso el definitivo 4-3.

Triunfo importante para los audinos que, después de la espectacular victoria sobre los caleranos, suman 43 puntos para quedar como exclusivo escolta del líder Coquimbo Unido, a la espera de lo que hagan la UC y la U (tienen 42 unidades) en sus respectivos partidos, lo mismo que O’Higgins de Rancagua que tiene 41.