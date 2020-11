Aued y la heroica clasificación: “La clave fue el amor propio, el orgullo y el coraje del equipo”

Orgullo y satisfacción. Así estaba el camarín de Universidad Católica tras la heroica clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. Los cruzados se sobrepusieron a la expulsión de Valber Huerta en el segundo tiempo y a la desventaja inicial, y terminaron venciendo a Sol de América por 2-1, con diez jugadores.

Por eso, en el cuadro estudiantil estaban plenos de felicidad, aunque reconocieron que no jugaron bien. “La clave fue el amor propio del equipo, el orgullo de no quedar afuera y el coraje que mostramos. No hicimos un buen partido, pero con coraje y orgullo conseguimos una clasificación que nos viene muy bien”, aseguró Luciano Aued.

El héroe de la noche fue Diego Buonanotte, cuyo ingreso le cambió la cara a la UC, tal como lo valoró el propio Luli. “Diego es un jugador muy importante para nosotros. Sabemos la calidad de jugador que es. Hoy lo demostró en algunas jugadas puntuales, nos dio ese aire que necesitábamos. Estamos contentos por como ingresó”, señaló.

Ariel Holan también destacó a Buonanotte. “Creo que Diego entró bárbaro. Hizo el gol de tiro libre y también expuso una muy buena pelota que le quedó a Edson, donde tuvimos el 2-1. Estoy satisfecho porque hizo un gran partido”, sostuvo el técnico.

El DT analizó el compromiso: “Creo que estuvimos incómodos todo el partido, hasta que vino el penal y nos quedamos con 10. El equipo sintió lo que dijo Luciano, la rebeldía y el amor propio, y lo dieron vuelta con coraje y con fútbol”.

“En el plantel son todos los futbolistas muy importantes y uno no tiene la bola mágica; hay veces en que se hacen cambios y estos resultan y otras veces no. Hoy fue un dia lindo, porque también Asta-Buruaga y Saavedra que entraron después lo hicieron bien. Rescato que aún sin jugar bien el equipo pudo imponerse y demostrar que es un equipo.os estos dos partidos, desde la convicción de querer avanzar todo lo que podamos”, agregó.

Holan deslizó que necesita refuerzos para afrontar de buena manera la segunda rueda del Torneo Nacional y la Copa Sudamericana. En ese sentido, valoró la llegada de Juan Fuentes. “Jugar copa y campeonato es muy difícil. El plantel está haciendo un esfuerzo fantástico. Tenemos mucho jóvenes que se están adaptando al primer equipo. La llegada de Juan Fuentes nos va a dar otra alternativa para que en la sucesión de partidos no tengamos que desgastar a un equipo base solamente, y así tener alternativa de un jugador de experiencia como Fuentes”, dijo.