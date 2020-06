¿Borghi, Maradona o Mati Fernández?: los mejores exponentes de la rabona

Una de las jugadas más celebradas en los estadios es, sin duda, la rabona. Goles y momentos inolvidables se han disfrutado en el fútbol gracias a jugadores que sí la saben utilizar en el momento exacto. Se dice que su origen se produjo en Argentina en la década del 40, pero lo cierto es que su uso se extendió por todo el mundo. Grandes futbolistas la han realizado, mientras que otros nombres, no tan conocidos, han saltado a la fama gracias a esta jugada.

Claudio Borghi

“Yo nunca pateé con la pierna izquierda, por eso la rabona”, declara el Bichi Borghi; tal vez el nombre más vinculado a esta técnica. No tuvo problemas en efectuarla en River Plate e incluso con la camiseta de la selección argentina en partidos importantes. Cuando en 1992 arribó a Colo Colo, los hinchas chilenos pudieron disfrutar en vivo de sus rabonas. Pese a que la mayoría de las veces le resultó de manera exitosa, quedó para el recuerdo un superclásico en el que Borghi intentó definir con esta jugada luego de perder un penal. Todo terminó en las manos de Sergio Vargas, portero de la Universidad de Chile.

Diego Maradona

Un futbolista con la técnica suficiente para realizar cualquier jugada. Al zurdo, campeón del mundo en 1986, se le vio utilizar este recurso en varias ocasiones en que debía sacar un centro o rematar desde el sector derecho del campo. Al igual que Borghi, Maradona no tuvo miedo de efectuarla en cualquier instancia o en el club sea.

Carlos Reinoso

Reinoso es ídolo máximo en el América de México. Brilló durante años en ese país y convirtió un gol inolvidable de rabona en la final del campeonato de 1976. Se llevó en velocidad a un defensa, eludió al arquero y definió con maestría. Golazo y campeonato ese año para las Águilas. Uno de los mejores tantos en la historia del club y en la carrera del talentoso mediocampista chileno.

Mauricio Cataldo

Siempre llamó la atención por la calidad que mostraba en los distintos equipos en que jugó en Chile, pero en 2003 Mauricio Cataldo alcanzó fama mundial producto de esta técnica. En los cuartos de final del Apertura 2003 eliminó a la Universidad de Chile del campeonato con un gol impresionante de rabona. El tanto lideró los ranking de goles de todo el mundo. A pesar de esto, Cataldo, años después, fue sincero: “Siempre sacaba centros de rabona y en ese momento se dio que la tiré al segundo palo, pero nunca me imaginé que iba a ser tremendo golazo".

Matías Fernández

“Este chico es un crack, el 14 de los blancos es un crack”, decían los periodistas argentinos al observar a Matías Fernández dejar en el camino a tres hombres de Huachipato y habilitar de rabona a Humberto Suazo, en la Copa Sudamericana 2006. Fue una de las tantas razones por las que ese año el volante chileno fue escogido como el mejor jugador de América. Un joven de 20 años que deslumbraba al continente con tiros libres y rabonas. Pero no solo ahí Matías utilizó esa técnica, también lo hizo posteriormente en el Villarreal, en el Sporting de Lisboa y en la selección chilena.

Matías Urbano

Gracias a él los goles de San Felipe dieron la vuelta al mundo. Incluso uno de los dos tantos que anotó en Chile con este expediente ganó un ranking como el mejor gol de rabona de todo el planeta. El retirado delantero argentino tenía una facilidad increíble para marcar de esta manera. Iquique y Unión La Calera lo sufrieron en 2011 en las canchas nacionales.

Ángel Di María

Otro argentino en la lista. El zurdo no solo tiene la habilidad de marcar goles de rabona, sino que también ha realizado varias asistencias a lo largo de su carrera usando esta técnica. Recordado es su gol al AEK Atenas por la Europa League en 2009, vistiendo los colores del Benfica de Portugal. Jugadas como ésta despertaron el interés del Real Madrid que, un año más tarde, lo fichó. Las rabonas llamaron la atención en el Santiago Bernabéu y ahora en el PSG.

Erik Lamela

Al futbolista del Tottenham de Inglaterra se le ha visto utilizar esta jugada para hacer fintas o definir. Su golazo al Asteras Trípolis de Grecia en 2014, por la Europa League, destacó en todo el mundo y fue escogido como uno de los mejores de ese año. Pero esa no fue la primera vez que Coco sorprendió con esta técnica, porque cinco años antes, cuando era un juvenil de River Plate, anotó un gol parecido ante Gimnasia de La Plata. Un especialista.

Eden Hazard

Al belga le sobra personalidad para efectuar este tipo de jugadas. Pese a que las ocasiones en que ha intentado definir con la rabona no han terminado con éxito, sí ha podido efectuar asistencias de gol en varias oportunidades utilizando este recurso.

Bonus: Andrés Rabona Vásquez

Un jugador al que una rabona le cambió la vida. A los 19 años, el futbolista sueco-peruano anotó un golazo impresionante usando esta técnica cuando defendía al IFK Göteborg, ante el Örebro SK el año 2007. Esa actuación llamó la atención de todos los medios peruanos. Incluso le valió ser considerado por Chemo del Solar, entonces DT de la selección de ese país, para vestir la camiseta de Perú. Sin embargo, el jugador no quiso aceptar la propuesta, lo que indignó al exadiestrador de la UC. Posteriormente su carrera no alcanzó una mayor notoriedad y hoy se arrepiente de no haber aceptado esa oportunidad. El futbolista pasó al recuerdo con el apodo de Rabona Vásquez. A pesar de todo, su gol fue inolvidable.