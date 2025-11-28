BLACK SALE $990
    Circuito de Joaquín Niemann cierra la temporada con un major juvenil y un inédito premio

    Entre el 1 y el 3 de diciembre, en el Club de Golf La Dehesa, se disputará el Elite Junior Tour Championship. El certamen definirá a los clasificados para la final por un cupo en el Chile Classic.

    Carlos González Lucay
    El Elite Junior Tour entra en etapa de definiciones y un gran premio espera a los mejores. EJT

    Entre el 1 y el 3 de diciembre, en el Club de Golf La Dehesa, se disputará el Elite Junior Tour Championship, el primer “major” juvenil organizado por Elite Golf y el torneo que marca el cierre oficial de la temporada 2025 del Elite Junior Tour, el circuito de Joaquín Niemann.

    El campeonato reunirá a 132 golfistas de entre 4 y 18 años, consolidándose como uno de los eventos juveniles más importantes del país. La competencia es válida para el Ranking Nacional y para el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

    Un premio sin precedentes a nivel mundial

    Este Championship también definirá a los tres cupos restantes para la Final Clasificatoria del sábado 6 de diciembre, donde cuatro jugadores disputarán 18 hoyos por un cupo directo al Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, torneo del Korn Ferry Tour que se jugará en marzo en el Prince of Wales Country Club.

    Esta es una instancia sin precedentes a nivel mundial: ningún otro torneo juvenil entrega a menores de 18 años la posibilidad de competir por un cupo a un evento profesional del Korn Ferry Tour, abriendo una puerta inédita hacia el alto rendimiento.

    “El primer Elite Junior Tour Championship es fruto de la visión que tuvimos desde el inicio del tour: trabajar en conjunto con Golf Action en beneficio del desarrollo de los jugadores juveniles chilenos. Despues de cinco años de trabajo constante, esta tremenda oportunidad se hace realidad gracias a la apertura y visión de Alejandro Peric y del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, quienes confiaron en que el golf juvenil chileno merece una plataforma de este nivel”, señala Pamela Zenteno, directora Elite Golf y madre de Joaquín Niemann.

    Además, los ganadores del ranking anual en cada categoría recibirán un premio de $1.000.000, monto que debe ser destinado exclusivamente a un proyecto deportivo personal: viajes competitivos, compra de equipamiento, entrenamiento especializado u otras acciones que permitan impulsar su desarrollo y carrera deportiva.

    Líderes del Ranking

    • 6 & under: Marcos Escanez

    • 7–8 años: Joaquín Cortés

    • Peques Varones: Pedro Araya

    • Peques Damas: Lucía Monge

    • Infantil Varones: Pedro Orueta

    • Infantil Damas: Antonia Sáez

    • Pre Juvenil Varones: Samuel Trucco

    • Pre Juvenil Damas: Manuela Aceves

    • Juvenil Varones: Martín Sandoval

    • Juvenil Damas: Francisca Moritz

    En tanto, la Clasificatoria al Chile Classic presentado por Scotiabank, ya tiene a Martín Sandoval para la final del 6 de diciembre. Mientras que Javier Santolaya, Vicente Pérez, Andrés Diusberg y Juan Vial asoman como los candidatos más fuertes para los tres cupos restantes.

