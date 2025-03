Cómo se fraguó el retorno de Paolo Guerrero a la selección de Perú a dos meses de haber anunciado su retiro

“Hice mi último partido en Argentina. El equipo necesita de gente nueva, caras nuevas, jóvenes. La gente pide nuevos jugadores y nuevo proceso, así que démosle una oportunidad a los chicos y todos a poner un granito de arena, apoyaré como hincha”, había dicho Paolo Guerrero en enero. El ariete anunciaba que daba un paso al costado de la selección de Perú. Parecía el punto final de una historia de éxitos.

Sin embargo, el relato tomó un vuelco. Óscar Ibáñez no se resignó a no contar con el goleador histórico de la Bicolor y lo llamó. El atacante, que no estaba del todo seguro cuando anunció su salida, no tuvo que reflexionar mucho y decidió volver. “No es que el cuerpo no me dé, con 41 años me siento mucho mejor que cuando tenía 32 o 33 años, amo al fútbol y para mí es muy difícil dejarlo. Más allá de ello, en algún momento hablé con mi familia, y les dije que tenía que darle paso a los más jóvenes, pero a veces hay gente que no entiende la pasión que yo le tengo al fútbol y lo muchísimo que me cuesta dejarlo”, señaló hace algunos días.

Este jueves anotó en la victoria del elenco del Rímac sobre Bolivia. Un resultado que, de paso, dejó a la Roja última en el camino al Mundial. Con su anotación ante los altiplánicos, Guerrero se transformó en el futbolista más veterano en convertir en Eliminatorias, con 41 años, 2 meses y 19 días. Con eso superó el récord de su compatriota Faustino Delgado, que en 1961 le anotó a Colombia con la edad de 40 años 2 meses 22 días, en las clasificatorias al Mundial de 1962.

“Yo tuve una reunión con Óscar (Ibáñez) y no es que me haya convencido, porque nadie me tiene que convencer para jugar al fútbol, simplemente le dije que era hora que más jóvenes estén en la Selección, sin embargo, me dijo que contaba conmigo y, luego que me consideró, no podía decir que no. En mi casa somos muy nacionalistas y siempre pelearé por lo mío y por mi país”, explicó el delantero.

“Nadie tuvo que cambiarme de parecer, tras mi convocatoria simplemente lo asumí con mucha responsabilidad y felicidad, y digo responsabilidad porque en los últimos partidos no hemos tenido buenos resultados y al que más le han ‘pegado’ es a mí incluso más que a cualquier otro jugador. Yo sé perfectamente que los buenos resultados le cambia la cara y el ánimo a la gente, y por ello trabajaremos muy fuerte para conseguir buenos resultados en estos dos partidos”, complementó.

Tras su actuación, Ibáñez elogió al Depredador por su retorno. “Lo que veo de Paolo es lo que ven todos ustedes: está competitivo, juega con Alianza la Copa Libertadores, del profesionalismo ni hablar, hace goles. Y hoy gracias a Dios convirtió, le hace muy bien a la selección, a sus compañeros y a él. Contento por él, por su carrera, porque quedó demostrado que puede seguir aportando”, comentó.