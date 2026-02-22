SUSCRÍBETE
    Con Noruega liderando el medallero y Chile desfilando: Milano-Cortina 2026 finaliza con colorida ceremonia de clausura

    El evento invernal de los cinco anillos llegó a su fin en Italia. Cuatro deportistas nacionales dijeron presente a lo largo de los 17 días de competición.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 finalizaron este domingo con la ceremonia de clausura.

    Los Juegos Olímpico de Invierno Milano-Cortina 2026 llegaron a su fin. Este domingo, el certamen de los cinco anillos que se celebra en Italia tuvo su ceremonia de clausura en el Verona Olympic Arena tras 17 días de emocionante acción constante.

    Al tratarse de una ciudad ligada a las obras literarias más famosas del dramaturgo inglés William Shakespeare, como Romeo y Julieta, la organización realizó un espectáculo inspirado en la cultura, el teatro, el deporte y la humanidad, titulado ‘Belleza en Acción’. Se utilizaron trajes típicos de la mencionada época y también se entonaron piezas de música clásica.

    Además, como ya es habitual en este tipo de eventos, desfilaron diversas delegaciones con los deportistas que se quedaron con alguna medalla a lo largo del desarrollo del torneo. Italia, como anfitrión, fue el primero en lucir a sus ganadores. Los transalpinos terminaron 4° en condición de local.

    Ahora, si se toma en cuenta el medallero a nivel general, Noruega fue el gran triunfador de la cita con 48 preseas totales, que se desglosan en 18 de oro. Estados Unidos finalizó en el segundo lugar con 33 metales, de los cuales 12 fueron dorados. Países Bajos, en tanto, cierra el podio con 20 galardones, en los que 10 corresponden a un primer lugar.

    ¿Y Chile?

    Si bien nuestro país no consiguió ninguna medalla, una importante delegación de deportistas nacionales sí dijo presente en distintas disciplinas del evento invernal. En Esquí alpino, por ejemplo, participaron Maltide Schwencke y Tomás Holscher, quienes compitieron en descenso y supergigante femenino y eslalon masculino, respectivamente.

    Matilde Schwencke en su participación durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

    Por otro lado, en Esquí de fondo destacó Sebastián Endrestad, quien se desempeñó en cuatro modalidades distintas (esquiatlón 10 km, esprint clásico, 10 km libres y 50 km clásicos). Finalmente, en Esquí acrobático, Stephania Joffroy se anotó en el esquí cross femenino.

