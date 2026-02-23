Con un lienzo que decía “Ganen o mueran”: hinchas de Newell’s realizan ataque con bomba molotov e incendian auto de jugador

Newell’s Old Boys vive un verdadero caos. El cuadro rosarino cayó goleado por 3-0 ante Banfield, en un resultado que significó la salida de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez de la dirección técnica. Después, como protesta, los hinchas atacaron al plantel en su regreso a la ciudad.

El binomio que fue campeón con Platense en el Apertura 2025 fue cesado tras sumar apenas dos puntos en seis partidos. La Lepra marcha en la última posición de la Zona A, con solo dos puntos.

En ese sentido, tras la llegada del plantel a Rosario, un grupo de hinchas los atacó. Los forofos esperaron al equipo en el Centro Jorge B. Griffa, recinto ubicado en el barrio Bella Vista y donde entrena Newell’s

La situación tuvo tal nivel de violencia que uno de los fanáticos lanzó una bomba molotov que terminó impactando en el vehículo del juvenil Facundo Guch. El automóvil sufrió un pequeño incendio en su techo, generando daños superficiales. El fuego no se propagó y la situación no siguió escalando. Tras el ataque, el agresor escapó rápidamente del lugar sin ser identificado.

Por otra parte, unas horas después, un grupo de barristas colgó un lienzo con un mensaje amenazante: “Ganen o balas para todos”, señalaba la bandera de unos diez metros de largo.

La situación, lógicamente, recordó lo sucedido hace seis meses. En dicho episodio, hinchas llegaron a colgar un lienzo con el mensaje: “Ganen o muerte”.

La Policía de Rosario inició una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar responsables del ataque. También se está averiguando cómo lograron acceder al sector del hotel del predio deportivo. Se está realizando un trabajo de identificación a través de cámaras de seguridad para establecer si es que existió colaboración externa.

La crisis en Newell’s se desata a solo una semana del clásico ante Rosario Central de Vicente Pizarro, que se disputará el domingo 1 de marzo en el Coloso Marcelo Bielsa.