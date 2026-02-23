SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con un lienzo que decía “Ganen o mueran”: hinchas de Newell’s realizan ataque con bomba molotov e incendian auto de jugador

    Tras un pésimo arranque de temporada, en el que cuentan con dos puntos tras seis partidos, los hinchas realizaron serias amenazas contra el plantel.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Un hincha de Newell's Old Boys le lanzó una bomba molotov al plantel.

    Newell’s Old Boys vive un verdadero caos. El cuadro rosarino cayó goleado por 3-0 ante Banfield, en un resultado que significó la salida de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez de la dirección técnica. Después, como protesta, los hinchas atacaron al plantel en su regreso a la ciudad.

    El binomio que fue campeón con Platense en el Apertura 2025 fue cesado tras sumar apenas dos puntos en seis partidos. La Lepra marcha en la última posición de la Zona A, con solo dos puntos.

    En ese sentido, tras la llegada del plantel a Rosario, un grupo de hinchas los atacó. Los forofos esperaron al equipo en el Centro Jorge B. Griffa, recinto ubicado en el barrio Bella Vista y donde entrena Newell’s

    La situación tuvo tal nivel de violencia que uno de los fanáticos lanzó una bomba molotov que terminó impactando en el vehículo del juvenil Facundo Guch. El automóvil sufrió un pequeño incendio en su techo, generando daños superficiales. El fuego no se propagó y la situación no siguió escalando. Tras el ataque, el agresor escapó rápidamente del lugar sin ser identificado.

    Por otra parte, unas horas después, un grupo de barristas colgó un lienzo con un mensaje amenazante: “Ganen o balas para todos”, señalaba la bandera de unos diez metros de largo.

    La situación, lógicamente, recordó lo sucedido hace seis meses. En dicho episodio, hinchas llegaron a colgar un lienzo con el mensaje: “Ganen o muerte”.

    La Policía de Rosario inició una investigación para reconstruir lo sucedido y determinar responsables del ataque. También se está averiguando cómo lograron acceder al sector del hotel del predio deportivo. Se está realizando un trabajo de identificación a través de cámaras de seguridad para establecer si es que existió colaboración externa.

    La crisis en Newell’s se desata a solo una semana del clásico ante Rosario Central de Vicente Pizarro, que se disputará el domingo 1 de marzo en el Coloso Marcelo Bielsa.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLiga argentinaFútbol argentinoTorneo AperturaNewell's Old Boys

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

    Nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Novo Nordisk se derrumba en bolsa después de que su fármaco para bajar de peso no igualara al de Eli Lilly en el ensayo

    Lo más leído

    1.
    De Colo Colo a Argentina: Vicente Pizarro repite la historia de papá Jaime, 33 años después

    De Colo Colo a Argentina: Vicente Pizarro repite la historia de papá Jaime, 33 años después

    2.
    El consuelo de Alejandro Tabilo tras perder final de Río: “Es increíble lo que estamos haciendo en tan poco tiempo”

    El consuelo de Alejandro Tabilo tras perder final de Río: “Es increíble lo que estamos haciendo en tan poco tiempo”

    3.
    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    La U de Paqui sigue bloqueada: Limache le saca un empate y llegará al Superclásico sin triunfos en 2026

    4.
    Con Suazo titular y Alexis Sánchez sobre el cierre: Sevilla vence a Getafe en un duelo vital en la lucha por el descenso

    Con Suazo titular y Alexis Sánchez sobre el cierre: Sevilla vence a Getafe en un duelo vital en la lucha por el descenso

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    Evacúan sectores de San Nicolás por incendio forestal y declaran alerta roja

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    SHOA descarta probabilidad de tsunami en las costas de Chile tras sismo 7.1 próximo a Brunéi

    Nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional
    Chile

    Nueve incendios forestales se mantienen en combate a nivel nacional

    Heraldo Muñoz: “La administración Trump utiliza al gobierno de Boric para enviar un mensaje de advertencia al gobierno venidero de Kast”

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump
    Negocios

    Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

    Novo Nordisk se derrumba en bolsa después de que su fármaco para bajar de peso no igualara al de Eli Lilly en el ensayo

    Los desconocidos números -y peleas- por los US$ 2.715 millones de la gratuidad que destapó una consulta al TDLC de siete universidades privadas

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    El sencillo cambio en la alimentación que puede hacer perder grasa y bajar de peso, según un estudio

    Por qué las mujeres suelen tener más problemas para dormir que los hombres, según la ciencia

    Con un lienzo que decía “Ganen o mueran”: hinchas de Newell’s realizan ataque con bomba molotov e incendian auto de jugador
    El Deportivo

    Con un lienzo que decía “Ganen o mueran”: hinchas de Newell’s realizan ataque con bomba molotov e incendian auto de jugador

    “Fuiste el jugador más importante; orgulloso de ti”: DT de Darío Osorio lo llena de elogios tras goleada del Midtjylland

    “La Guerra Fría fue una batalla candente en la cancha”: revista turca destaca la importancia geopolítica de Chile ‘62

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México
    Mundo

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Al menos 25 detenidos por los disturbios tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

    Estados Unidos, Canadá y Rusia piden a sus ciudadanos en México resguardarse “hasta nuevo aviso”

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio