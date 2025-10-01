SUSCRÍBETE
El Deportivo

Contra el PSG de Dembélé: la increíble jugada de Lamine Yamal en la Champions League

El delantero de Barcelona juega un duelo especial ante el elenco francés, luego de acabar segundo en la elección del Balón de Oro.

Daniel BustosPor 
Daniel Bustos
Foto: captura ESPN

Barcelona y PSG juegan un partido con mucho morbo en España, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Lamine Yamal, la estrella culé, enfrenta a la escuadra Ousmane Dembélé, quien no pudo jugar porque arrastra una lesión en el isquiotibial, pero que hace poco más de una semana se impuso en la elección del Balón de Oro el jugador español.

Sin embargo, este miércoles Yamal no quiso ser menos y apenas comenzó el partido, se despachó una jugada de lujo contra los franceses. Cerca de la mitad de la cancha, tomó la pelota en campo propio, aguantó la marca de Nuno Mendes, luego, con una espectacular maniobra, se sacó de encima al portugués y a Barcola juntos, y posteriormente dejó con un amague en el suelo a Pacho para meter un buen pase filtrado al área que Ferran Torres no supo concretar.

