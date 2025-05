Cristóbal del Solar destaca en Carolina del Sur y logra su segundo mejor resultado en el PGA

Poco a poco, Cristóbal del Solar comienza a acostumbrarse al exigente PGA. Hace dos semanas había obtenido su mejor resultado en el Zurich Classic de Nueva Orleans, cuando finalizó T12, y este domingo consiguió otra actuación destacada al culminar T31 en el Myrtle Beach Classic en Carolina del Sur.

El viñamarino había tenido dos rondas iniciales extraordinarias, con 65 y 67 golpes, respectivamente, desempeño que lo dejó primero en la tabla para la jornada sabatina. Sin embargo, todo se derrumbó ahí, pues terminó el día con 76 impactos (+5), lo que hizo que se despidiera de cualquier chance de quedarse con el título.

A pesar del duro golpe anímico de haber dejado escapar una buena posibilidad, en la última ronda Del Solar tuvo una correcta actuación. Comenzó el recorrido en el hoyo 10 y fue bastante regular. Solo un bogey en el 15 interrumpió esa tranquilidad. Sin embargo, la segunda parte del día fue mucho más feliz, pues culminar su participación con tres birdies en el uno, cuatro y nueve, respectivamente, completando un total de 277 impactos (-7).

Su actuación en Carolina del Sur le dará la posibilidad de seguir ascendiendo en el ranking mundial. Además, logró superar por quinta vez el corte en esta temporada del PGA y de a poco adquiere regularidad en un circuito tan exigente como el norteamericano.

Historia de esfuerzo

Cristóbal del Solar accedió al PGA, debido a su notable desempeño en el Korn Ferry Tour durante la temporada pasada, lo que le valió alcanzar la tarjeta. De hecho, el primo de Nicole Perrot se borró de los Juegos Olímpicos de París para concentrarse en el alcanzar el boleto para el máximo circuito.

El viñamarino es el tercer chileno que accede por esta vía al PGA. En 2013 lo había hecho Benjamín Alvarado, mientras que en la temporada 2020-21 lo había conseguido Guillermo Pereira, hoy en el LIV Golf junto a Joaquín Niemann, quien también hizo historia al ser primero en ganar un torneo. Del Solar será el único representante nacional.

A muy temprana edad partió a Estados Unidos, donde se graduó en la IMG Academy de Bradenton, para posteriormente apostar por el golf universitario. Se enroló en la Universidad Estatal de Florida, donde tuvo una destacada actuación siendo campeón en 2017 e incluso fue nominado al All-ACC al final de la temporada. Tras su exitoso paso por ese circuito, disputó algunos eventos del PGA Tour de Canadá, para continuar en el PGA Latinoamérica y finalmente desembarcar en el Korn Ferry Tour.

“Desde que tengo ocho años ya soñaba con ser golfista y con el tiempo uno sueña con ser profesional y después con ser un gran profesional y eso creo que es lo que todos soñamos. Yo soñaba con llegar al PGA Tour y jugar contra los mejores del mundo. Para eso a los 14 años me mudé a los Estados Unidos a una academia de deportes y eso fue un gran cambio. Llegué por mi cuenta y mi familia se quedó en Chile y eso me ayudó a crecer rápidamente. Mi familia es muy trabajadora y siempre me enseñó que el sacrificio y la disciplina es muy importante y eso siempre lo tomé como enseñanza”, recordó hace un tiempo.