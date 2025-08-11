Dónde y a qué hora ver a Cerro Porteño vs. Estudiantes por la Copa Libertadores.

Este miércoles, Cerro Porteño y Estudiantes se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo paraguayo superó la fase de grupos en el segundo puesto del Grupo G, por debajo de Palmeiras y por encima de Bolívar y Sporting Cristal.

Por su parte, la escuadra transandina fue líder del Grupo A, por delante de Botafogo, Universidad de Chile y Carabobo.

A qué hora ver Cerro Porteño vs. Estudiantes

El partido de Cerro Porteño vs. Estudiantes es este miércoles 13 de agosto, a las 18.00 horas.

Dónde ver a Cerro Porteño vs. Estudiantes

El partido de Cerro Porteño vs. Estudiantes se transmite por ESPN Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+ Premium.