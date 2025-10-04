Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20
Se define el Grupo C del certamen planetario juvenil.
Este sábado se define el Grupo C del Mundial Sub 20.
España enfrenta a Brasil en el Estadio Nacional.
A qué hora es el partido de España vs. Brasil
El partido de España vs. Brasil es este sábado 4 de octubre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a España vs. Brasil
El partido de España vs. Brasil se transmite por DSports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Amazon Prime Video y DGO.
