El 65º Abierto del Club de Golf Los Leones confirma a sus principales figuras

El Club de Golf Los Leones (CGLL) será el anfitrión del 65° Abierto Club de Golf Los Leones, uno de los torneos más tradicionales de nuestro país. Se espera que el evento de este año reúna a más de un centenar de golfistas, encabezados por los chilenos Felipe Aguilar, Agustín Errázuriz, Carlos Bustos y Gabriel Morgan, junto a figuras internacionales como los argentinos Alejandro Tosti, Tommy Cocha y el último ganador, Marcos Montenegro.

“Esperamos una atractiva competencia, en donde tendremos la oportunidad de ver a algunos de los mejores golfistas del continente y, sobre todo, inaugurar de forma oficial el rediseño de nuestra cancha, que estuvo a cargo de la firma inglesa Mackenzie & Ebert, arquitectos de campos de golf líderes a nivel internacional. Hay que recordar que nuestra cancha fue inaugurada en 1937, con diseño de Agustín Edwards Budge y Edgard Von Schroeders, y que en la época incluyó 6.872 árboles de diferentes especies”, relata José Tomás Errázuriz, presidente del Club de Golf Los Leones.

Con el patrocinio de Banchile Inversiones, el torneo categoría A –válido para el Ranking Nacional Oficial (RNO) y para el Ranking Mundial Amateur (WAGR)– se disputará en 54 hoyos con corte clasificatorio tras los primeros 36 hoyos. “Para Banchile Inversiones, apoyar este Abierto significa impulsar el desarrollo del golf en el país y acercar a la comunidad a un espectáculo deportivo de gran nivel. Este torneo será una experiencia memorable tanto para los jugadores como para el público”, agrega José Antonio Díaz, gerente general de Banchile Corredores de Bolsa.

El evento será abierto a todo público y contará con el auspicio de Link & Co, Riddara, GPS Property, Motorola, Synerjet, Freeport, Coca Cola Embonor, Thermomix, Rebels, Saville Row y Greensystems, lo que lo convierte en una imperdible oportunidad tanto para los amantes del golf como para quienes quieran conocer uno de los clubes más tradicionales de Santiago.

Fundado en agosto de 1910 como Santiago Golf Club y actualmente ubicado en el icónico barrio El Golf, el Club de Golf Los Leones ha sido escenario de prestigiosas competencias, como la Copa Los Andes y el PGA Tour Latinoamérica.