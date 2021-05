El asalto final por el anillo comienza: Bucks, Clippers, Nets y Nuggets le dan el vamos a los playoffs de la NBA

Con el duelo de play-in entre Grizzlies y Warriors terminado (victoria de Memphis 117 a 112), los playoffs oficialmente están definidos. Ahora, a menos de 24 horas de la despedida de Curry y compañía, las 16 mejores franquicias de la NBA darán el vamos a la postemporada con el duelo entre Milwauekee y Miami. El primero de cuatro enfrentamientos que se disputaran este sábado. Piques, revanchas, promesas y por sobre todo, ganas de comenzar a asegurar el anillo.

El inicio a los juegos lo darán Bucks y Heat (14:00). Un duelo de potencias, pero de fórmulas distintas. Si por el lado de Milwaukee toda las fichas están puestas en su mega estrella Giannis Antetokounmpo, los de Florida han logrado armar un equipo de lujo gracias a las gestiones de Pat Riley. Adebayo, Butler, Herro, Dragic, Nunn y el lesionado Oladipo, son las figuras que realzan un proyecto que el año pasado tuvo una burbuja soñada. Los Heats lograron, contra todo pronostico, instalarse en las finales de la NBA, venciendo a los de Wisconsin en semifinales.

Paliza para los de Florida (4-1), y el proyecto de Giannis (que llegaba esos playoffs como MVP y DPOTY) se caía por los suelos. Nadie esperaba que los Bucks perdieran de esa manera, mucho menos su gran estrella. La derrota provocó que el griego viviese una novela para decidir si continuar su carrera en el equipo que lo drafteó en 2013. Finalmente terminó firmando el contrato más cuantioso de la liga, demostrando que todavía confiaba en el proyecto. Ahora vuelve a toparse con su pesadilla, una mucho más aceitada que la de 2020. Anteto quiere hacer historia, pero los Heats vuelven a plantarse para demostrar que no solo de jugadores estrella se vive en la NBA.

Celtics vs. Nets: La tradición contra la explosión

Este año no hay otro equipo más mediático que los Nets. Los de Nueva York armaron un tridente histórico en la liga, juntando a Durant, Irving y Harden. Como si fuese poco, cuando las semanas de juego fueron demostrando que necesitaban apoyo en defensa, ficharon a Lamarcus Aldrige (tuvo que retirarse a las semanas por un problema cardiaco) y Blake Griffin. Solo las estrellas tienen espacio en Brooklyn.

El nivel demostrado fue arrollador, y pese a que sus mejores jugadores aún no pueden disputar más de 10 partidos juntos, la sola presencia de ellos provoca estragos. Han rotado sus tiempos y apariciones para darle a los Nets el segundo lugar del Este. Una posición excelente, pero que de todas formas los enfrenta de primeras a uno de los mejores equipos de la liga.

Las figuras de los Celtics. Tatum buscará la hazaña, mientras Brown apoyará desde la grada. Maddie Malhotra/Getty Images/AFP

Los Boston Celtics son una franquicia leyenda en la NBA. Solo los Lakers (que debutan mañana) se les pueden parar de tú a tú, y sus fanáticos ya están deseosos de volver a celebrar un anillo. El año pasado perdieron en la final de conferencia, dándole impulso a un proyecto que siempre se le pide más. Ahora buscarán con Tatum dar el batacazo, y es que gran parte del éxito del equipo de Massachusetts depende de su alero. Sin Jaylen Brown por lesión, todos los focos recaen en el jugador de 23 años.

Clippers vs. Mavericks: un déjà vu de la burbuja

Una ronda de similitudes. En 2020 se toparon en primera ronda, entregando seis juegos de primer nivel. Ahora, menos de doce meses después, todo vuelve a repetirse. Los nombres, los favoritos, las estrellas y los objetivos. El equipo de Los Ángeles llega nuevamente como la franquicia con más chances de pasar. El nivel de Paul George y Kawhi Leonard, sumado al orden que trajeron los fichajes de Rondo, Ibaka, Cousins y Batum, han logrado poner a los Clippers como uno de los planteles más fuertes de la liga. El título es la única opción, lo saben los jugadores, fanáticos y dirigentes. De no lograron puede haber un terremoto en el otro equipo angelino.

Quienes quieren ponerle las cosas difíciles son nada más y nada menos que los Dallas Mavericks. El equipo de Texas siempre pinta para meterse arriba, pero todavía no pueden dar ese salto. El año pasado se quedaron con gusto a poco y esta temporada llegaron con sed de revancha. Eso sí, no han podido demostrar su valía. No ha sido la mejor temporada de Doncic ni de Porzingis, que ha tenido muchos problemas en su retorno. Hoy llegan silenciosos, al igual que en la burbuja (terminaron perdiendo 2-4), pero con Luka expectante, motivado. A veces eso puede ser suficiente.

Nuggets vs. Trail Blazzers: El debut del favorito para el MVP

Es el momento de Nikola Jokic, de eso no hay dudas. El serbio ha tenido una temporada soñada y hoy por hoy es el gran favorito para ganar el premio al mejor jugador de la temporada regular. Hace todo y más en Denver, mostrando que no tiene problemas en asumir la tarea que sea. Pese a la lesión de Jamal Murray ha logrado mantener las formas de los Nuggets, asegurando el tercer puesto de la conferencia Oeste.

Sus rivales serán los Portland Trail Blazzers, otra franquicia donde brilla con luces propias su mejor jugador: Damian Lillard. El nacido en Oakland es uno de los mejores bases de la NBA durante los últimos años, transformándose en uno de los basquetbolistas más aclamados por la prensa y los fanáticos. Ya es su novena temporada con los de Oregón, por lo que necesita de victorias en postemporada. Damian no quiere solo aplausos, también desea saborear el éxito colectivo. Mucho se ha hablado de traspasos para la próxima temporada. El último partido de la jornada podría empezar a definir si son rumores o realidades.