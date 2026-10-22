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    El desahogo de jugador camerunés que fue acusado de tener 42 años cuando tenía 17: “Muchas puertas se me cerraron”

    Joseph Minala tuvo un complejo desarrollo de su carrera después de que una noticia falsa por su edad comenzara a circular en 2014.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @minalajosephmarie / Instagram.

    El desarrollo de la carrera futbolística del camerunés Joseph Minala tuvo un complejo inicio. En 2014, cuando el jugador sonaba como una de las grandes promesas del quipo formativo de la Lazio, se vio envuelto en una noticia falsa.

    Aquella publicación de un sitio senegalés aseguraba que Minala tenía 42 años, cuando en realidad solo tenía 17, tal como lo indicaba su pasaporte y confirmó la Federación Italiana de Fútbol.

    Sin embargo, ese dato, según dio a conocer, le ha cerrado varias puertas. “Como siempre digo, no creo haber recibido lo que realmente merecía en mi carrera. Malta no está mal, pero no creo que a esta altura de mi carrera deba estar jugando acá. Tuve muchas oportunidades que se cerraron, muchas puertas que se me cerraron por aquella historia. Aquella noticia fue completamente falsa. La gente lo sabe”, comentó en una entrevista concedida al diario Olé.

    “Yo crecí futbolísticamente en la Lazio. No estaba en un equipo pequeño: la Lazio está en la capital de Italia, es un club grande, con un nombre importante y grandes jugadores. Si hablás con muchos de los futbolistas que jugaron conmigo, vas a ver cómo era yo”, continuó el actual jugador del Marsaxlokk de la Premier League de Malta.

    Sobre la publicación, indicó que “nunca hice nada malo. Alguien simplemente quiso arruinar mi carrera porque, en aquel momento, yo no estaba contento con muchas cosas que querían hacer conmigo. Al principio, tenía que firmar con el Napoli. Pero no firmé con el Napoli y elegí mi propio camino. Cuando empecé a jugar mis primeros partidos en la tercera división, apareció aquella noticia”, recuerda.

    A su vez, da cuenta que uno de los temas que aún le llama la atención es que la información falsa sobre su edad se difundió desde un sitio senegalés. “Es lo que me pregunto. Cuando la gente me mira cara a cara, se da cuenta de la realidad. Esto tiene que ver con ustedes, con los medios, ¿entiendes? En aquel momento era la época de Facebook, todavía no había Instagram. Alguien manipuló algo con una computadora y a la gente le gusta lo negativo. Todavía hoy sigo pagando las consecuencias de aquello en mi carrera”, remarca.

    También descartó algún tipo de rivalidad futbolística entre Camerún y Senegal, como una forma de intentar justificar el origen. “No, por eso digo que aquella noticia no tenía sentido. Cuando tengo vacaciones, vuelvo a mi país, al lugar donde nací, donde están mis amigos de la escuela. Hago todo como una persona normal. Soy una persona normal. Algún día voy a morir. Si Dios quiere, voy a envejecer. Quiero tener mucho tiempo para mi familia. Pero la gente es así: cuando eres una persona muy sincera, a veces te ven como alguien difícil”.

    Además, fue consultado sobre los cuestionamientos que reciben los futbolistas africanos por la idea de que los niños no son inscritos a tiempo cuando nacen.

    Sobre esto apuntó que “si alguien tiene que participar en una competición, está la federación de su país, que verifica los datos, hace controles médicos y realiza distintas comprobaciones. Si la federación declara la edad y las autoridades la aprueban, está bien. No entiendo cuál es el problema”.

    “No se trata simplemente de decir que existe o que es falso. Cuando la gente no conoce África... La gente habla de cosas que ve en la televisión. O quizá, cuando eres joven, vas a un centro de entrenamiento y ves a un jugador negro con una musculatura diferente, y piensas: ‘No puede tener esa edad, debe ser mayor de lo que dice’. Pero en África también tenemos organizaciones, hospitales y muchas otras instituciones. Cuando nace un bebé, hay que declararlo y hacer todos los trámites correspondientes. Por eso, pensar así es una estupidez”, enfatiza.

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