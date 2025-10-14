El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Portugal y Cristiano Ronaldo tenían todo para avanzar a su sexta Copa del Mundo consecutiva. Ganaba 2-1 a Hungría hasta el tiempo reglamentario, ambas conquistas de CR7, pero la igualdad de Dominik Szoboszlai postergó la celebración en Lisboa para llegar al Mundial 2026.

Pero el equipo magiar no estaba para homenajes y menos para ser la víctima de nuevas marcas en la rica carrera del Bicho y, menos, en el ámbito del éxito de la escuadra lusitana.

Así, el elenco visitante fue más eficiente en el inicio del partido. Antes de los 10 minutos, consiguió abrir la cuenta tras un grosero error del golero local Diogo Costa, quien quedó corto en un tiro de esquina y permitió el cabezazo de Attila Szalai para el 1-0.

Pero la Seleçao das Quinas no se desesperó. Bajo el liderazgo de CR7 esperó el momento preciso para iniciar la remontada. La misma que comenzó en los pies de la propia estrella de 40 años, quien aprovechó una clara habilitación de Nélson Semedo, cuando el reloj marcaba los 22 minutos.

Tras el empate de los lusos, el duelo ganó en intensidad y aproximaciones, todo a sabiendas de que un triunfo del equipo ibérico y el empate parcial en el otro partido del Grupo F, entre Armenia y la República de Irlanda, dejaba a Cristiano Ronaldo en la próxima Copa del Mundo.

Cuando se jugaban los descuentos de la primera fracción, Portugal logró la conquistaba que permitía la remontada, al menos de manera transitoria. Nuevamente en los pies del capitán, quien ahora capitalizó un centro de Pedro Neto para conquistar el 2-1.

En la segunda parte, el equipo lusitano fue por más. Apretó bien arriba la salida de los húngaros y comenzó a acercarse al arco de Balázs Tóth. A los 53’, el golero de Blackburn Rovers inglés estuvo notable para repeler el remate de Pedro Neto. En la hora de juego, el largo disparo de Rúben Días dio de lleno en el horizontal cuando la parcialidad local ya cantaba el tercero.

En los descuentos, el empate anotado por Dominik Szoboszlai ahogó la celebración de los lusos que ahora tienen 10 puntos en el Grupo F, cinco más que Hungría. En el otro partido de la zona, Irlanda ganó por la mínima a Armenia.

Inglaterra al Mundial

La selección de los Tres Leones fue el primer equipo que confirmó su presencia en la Copa del Mundo 2026. Los británicos golearon 5-0 en Letonia y sumaron 18 puntos en 6 partidos, ventaja inalcanzable para Albania (11), que cayó 3-1 ante Serbia (10), por el Grupo K.

España tampoco estaba para sorpresas. El equipo que dirige Luis de la Fuente no pasó mayores apreturas para vencer por 4-0 a Bulgaria, tras el doblete de Mikel Merino (35’ y 57’), autogol de Atanas Chernev (79’) y gol de Mikel Oyarzábal (90’). Con esta victoria en Valladolid, los ibéricos se mantienen en el primer puesto del Grupo E con 12 puntos, tres más que Turquía que goleó 4-1 a Georgia.

En el I, Italia acortó distancias con el líder Noruega, después de ganar por 2-0 a Israel, en el estadio Il Friuli de Udine, ambas conquistas de Mario Retegui (45’ y 74’). La Azzura suma 15, a tres de los nórdicos. En la misma zona, Estonia y Modavia igualaron 1-1.