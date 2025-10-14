SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

CR7 marcó ambos en la igualdad 2-2 y sumó 143 goles con su selección, además de 948 en su carrera. Inglaterra, Sudáfrica y Qatar aseguraron una plaza en la Copa del Mundo 2026.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Cristiano Ronaldo anotó ambos goles de Portugal en empate ante Hungría.

Portugal y Cristiano Ronaldo tenían todo para avanzar a su sexta Copa del Mundo consecutiva. Ganaba 2-1 a Hungría hasta el tiempo reglamentario, ambas conquistas de CR7, pero la igualdad de Dominik Szoboszlai postergó la celebración en Lisboa para llegar al Mundial 2026.

Pero el equipo magiar no estaba para homenajes y menos para ser la víctima de nuevas marcas en la rica carrera del Bicho y, menos, en el ámbito del éxito de la escuadra lusitana.

Así, el elenco visitante fue más eficiente en el inicio del partido. Antes de los 10 minutos, consiguió abrir la cuenta tras un grosero error del golero local Diogo Costa, quien quedó corto en un tiro de esquina y permitió el cabezazo de Attila Szalai para el 1-0.

Pero la Seleçao das Quinas no se desesperó. Bajo el liderazgo de CR7 esperó el momento preciso para iniciar la remontada. La misma que comenzó en los pies de la propia estrella de 40 años, quien aprovechó una clara habilitación de Nélson Semedo, cuando el reloj marcaba los 22 minutos.

Tras el empate de los lusos, el duelo ganó en intensidad y aproximaciones, todo a sabiendas de que un triunfo del equipo ibérico y el empate parcial en el otro partido del Grupo F, entre Armenia y la República de Irlanda, dejaba a Cristiano Ronaldo en la próxima Copa del Mundo.

Cuando se jugaban los descuentos de la primera fracción, Portugal logró la conquistaba que permitía la remontada, al menos de manera transitoria. Nuevamente en los pies del capitán, quien ahora capitalizó un centro de Pedro Neto para conquistar el 2-1.

En la segunda parte, el equipo lusitano fue por más. Apretó bien arriba la salida de los húngaros y comenzó a acercarse al arco de Balázs Tóth. A los 53’, el golero de Blackburn Rovers inglés estuvo notable para repeler el remate de Pedro Neto. En la hora de juego, el largo disparo de Rúben Días dio de lleno en el horizontal cuando la parcialidad local ya cantaba el tercero.

En los descuentos, el empate anotado por Dominik Szoboszlai ahogó la celebración de los lusos que ahora tienen 10 puntos en el Grupo F, cinco más que Hungría. En el otro partido de la zona, Irlanda ganó por la mínima a Armenia.

Inglaterra al Mundial

La selección de los Tres Leones fue el primer equipo que confirmó su presencia en la Copa del Mundo 2026. Los británicos golearon 5-0 en Letonia y sumaron 18 puntos en 6 partidos, ventaja inalcanzable para Albania (11), que cayó 3-1 ante Serbia (10), por el Grupo K.

España tampoco estaba para sorpresas. El equipo que dirige Luis de la Fuente no pasó mayores apreturas para vencer por 4-0 a Bulgaria, tras el doblete de Mikel Merino (35’ y 57’), autogol de Atanas Chernev (79’) y gol de Mikel Oyarzábal (90’). Con esta victoria en Valladolid, los ibéricos se mantienen en el primer puesto del Grupo E con 12 puntos, tres más que Turquía que goleó 4-1 a Georgia.

En el I, Italia acortó distancias con el líder Noruega, después de ganar por 2-0 a Israel, en el estadio Il Friuli de Udine, ambas conquistas de Mario Retegui (45’ y 74’). La Azzura suma 15, a tres de los nórdicos. En la misma zona, Estonia y Modavia igualaron 1-1.

Más sobre:FútbolEliminatorias Mundialistas de EuropaCristian RonaldoSelección de PortugalSelección de HungríaSelección de InglaterraMundial 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

PDI continúa búsqueda en San Bernardo de joven de 19 años que lleva diez días desaparecida

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

Ley Emilia vs “Toretto”: Suprema acoge nulidad y reemplaza sentencia contra conductor que mató a Kathalina Mellado

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes
Chile

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

PDI continúa búsqueda en San Bernardo de joven de 19 años que lleva diez días desaparecida

Ley Emilia vs “Toretto”: Suprema acoge nulidad y reemplaza sentencia contra conductor que mató a Kathalina Mellado

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo
Negocios

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

El nuevo cruce entre China y Estados Unidos mueve a Wall Street y el Ipsa recupera los 9.000 puntos

Aranceles: Corma pide al Estado favorecer consumo interno de madera y Sofofa revela reuniones en EE.UU.

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer
Tendencias

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial
El Deportivo

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

El doblete de Cristiano Ronaldo con el que se convierte en el goleador histórico de las Eliminatorias mundialistas

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes
Mundo

Israel informa de que las milicias palestinas entregaron a la Cruz Roja los cuerpos de otros cuatro rehenes

“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza

Con alto el fuego y rehenes liberados: Cómo Netanyahu busca ahora su redención política

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo