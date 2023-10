El emocionante mensaje del capitán de Cobreloa tras volver a Primera División: “Se lo dedico a mi padre, a los mineros y a Fernando Cornejo”

Talca se vistió de naranja. Calama se trasladó al Maule para presenciar un duelo histórico que podía mandar al grande del Norte por fin, después de ocho años, devuelta a la división de honor del fútbol criollo. Y como tenía que ser, con una emoción propia del contexto, Cobreloa se coronó como campeón de la Primera B.

En ese sentido, Rodolfo González, el capitán del cuadro loíno, entregó un sentido mensaje tras el ascenso a la Primera División: “Fue un sacrificio de todos mis compañeros durante el año. A base de esfuerzo, sacrificio, mucho trabajo y humildad pudimos conseguir meternos allá arriba, y lograr este ascenso”, indicó, a modo introducción, con evidentes muestras de emoción.

El formado en el club y símbolo del actual plantel continuó con sus dedicaciones al pueblo calameño: “Se lo quiero dedicar a toda la gente que estuvo siempre conmigo a mi lado en los momentos malos. Mi señora, mis suegros, mi mamá, mis hijos, la pasamos mal. El 2017 volví al fútbol y se lo quiero dedicar a ellos. A los que no pudieron ver a Cobreloa en Primera, a todos los niños que no pudieron disfrutar de Cobreloa en Primera, hoy les puedo decir que somos campeones y que Cobreloa está en Primera de vuelta”, comentó el único sobreviviente del descenso loíno de 2015.

“A todos los mineros. Yo le dije a los muchachos que representamos gente de esfuerzo, gente que se saca la cresta, que se levanta a las tres de la mañana para ir a sacar el mineral de la mina. Imagínate todo lo que estamos viviendo. Estoy acá y puedo gritar que soy campeón con Cobreloa, y eso me llena de orgullo”, complementó.

González continuó su mensaje hablando de la trascendencia que tiene el conjunto loíno para él: “Cobreloa es muy grande. Cobreloa es de Primera y hoy lo podemos gritar. Cobreloa es mi club, mi institución, soy un cobreloino de corazón. Poder conseguir esto que es histórico para nosotros, para nuestra gente... la verdad es que todavía no caigo, no lo dimensiono”, finalizó el defensa de 34 años.

Sentenció las dedicaciones hacia sus familiares, pero también recordó a dos exjugadores fallecidos, uno de ellos el símbolo máximo de la institución: Fernando Cornejo. “Esto es para mi suegro también. Cobreloino, fanático, socio de los fundadores y su familia. Debe estar llorando en este momento”, señaló.

“No me quiero olvidar de una persona súper importante, que es mi viejo. Siempre estuvo conmigo, no me pudo ver debutar en Primera, pero se lo quiero dedicar a él. Sé que debe estar feliz allá arriba. A toda la gente, al Feña Cornejo, a Miguel Hermosilla, que estuvo en mis inicios en Cobreloa. Un fuerte abrazo para todos”, finalizó.

El mensaje del héroe

Todos los reflectores se quedaron con Cristian Insaurralde, el héroe de la jornada. El argentino desató la algarabía en el octavo minuto de descuento y le entregó una victoria histórica a Cobreloa.

“Uno no toma dimensión de lo que sucede en ese momento más que festejar y querer celebrar, que termine. Me va a llevar unas horas caer, entender lo que he logrado”, señaló sobre una anotación que quedará en los registros del conjunto calameño. Kevin Harbottle capturó un rebote y se asoció con Villagrán. Este último centró y el oriundo de Resistencia se impuso en la altura.

Insaurralde finalizó hablando sobre el tan ansiado de regreso de Cobreloa al fútbol de honor. “La felicidad del triunfo y poder conseguir este objetivo. Devolver a Cobreloa donde merece estar. Un equipo tan grande, con tanta historia, merece estar en primera y lo logramos. Estoy contento de ser partícipe de este grupo de compañeros, son increíbles. Hoy logramos que toda la gente esté feliz, sobre todo este grupo que se lo merecía”, comentó con profunda emoción.