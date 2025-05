El gol de Alexander Aravena no evita la derrota de Gremio en el Brasileirao

Alexander Aravena volvió al gol. Sin embargo, aquello no fue suficiente para que Gremio lograra una victoria. Este sábado, el cuadro de Porto Alegre perdió por 2-1 con Sao Paulo, de visita, por la novena fecha del Brasileirao 2025.

Fue el retorno del ex Universidad Católica, quien ha sido presa de las lesiones durante la temporada. ‘Monito’ no jugaba desde el 27 de abril, en el empate 1-1 con Vitória. Ante los paulistas, fue titular por el sector izquierdo del ataque y abrió el marcador en los 37 minutos, con una salida rápida que finalizó con un remate cruzado. No convertía desde el 24 de abril, en el empate 2-2 con Godoy Cruz, en Mendoza, por la Copa Sudamericana.

Contra-ataque gigante. e Aravena chuta cruzado pra abrir o placar: São Paulo 0x1 Grêmio



Sao Paulo remontó el partido para quedarse con la victoria. En los 49′, llegó el empate gracias al zaguero ecuatoriano Robert Arboleda. Y en los 85′, mediante un lanzamiento penal, André Silva puso el 2-1 definitivo para el cuadro que dirige el argentino Luis Zubeldía.

Gremio no logra enderezar una campaña compleja en el Brasileirao, lo que le terminó costando el puesto a Gustavo Quinteros. En el cierre de la jornada sabatina, el cuadro gaúcho se ubica 17° (en zona de descenso) con nueve puntos luego de nueve partidos (dos victorias, tres empates y cuatro derrotas).

En la continuidad de la fecha en la liga, el Fortaleza de Benjamín Kuscevic perdió 3-0 con Vasco da Gama, con Jean Meneses fuera de la citación, como ya es una costumbre. Takeshi tiene escasa continuidad en el Almirante.