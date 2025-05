A la UC de Tiago Nunes se le perdió la brújula: O’Higgins le propina la tercera derrota seguida a los cruzados

En los últimos años, la irregularidad ha marcado a Universidad Católica. Un día puede hacer una destacada presentación y ganar, pero después puede caer hacia las profundidades y no levantarse. En su acontecida temporada 2025, el tránsito ha continuado zigzagueante. Un ejemplo: tras quedar eliminado de la Copa Chile y empatar con Cobresal en El Salvador, llegaron dos victorias seguidas (a Limache, in extremis, y el 6-0 a Everton) y posteriormente, dos derrotas al hilo (con la U y Everton). Esta vez volvió a caer. O’Higgins ganó 2-0 y le propina otro golpe a un cuadro cruzado que no escapa del pantano.

Presionada por los triunfos de Coquimbo Unido y Audax Italiano, la UC visitó a los rancagüinos (en La Florida) con la misión de sumar y no perder de vista a los líderes. Tiago Nunes mantuvo la base titular (estructura 4-1-4-1), aunque tomó decisiones, como no citar a Tomás Asta-buruaga y a Diego Valencia, por bajo rendimiento.

Los equipos todavía no se acomodaban y sucede la jugada del penal en favor de los celestes. El árbitro José Cabero recibe la llamada del VAR por una infracción de Jhojan Valencia sobre Esteban Calderón. El juez observa la acción y cobra la pena máxima. Ejecutó Bryan Rabello para abrir la cuenta. Una vez más, Católica debía remar contra la corriente y mostrar capacidad de respuesta.

Con una cancha rápida, debido a la lluvia, el primer tiempo corrió como quería el O’Higgins de Paqui Meneghini. Planteó un partido físico y friccionado, para incomodar al rival. El colombiano Valencia, el volante central más fijo, se veía complicado ante la presión. Además, los celestes fueron a cerrarle las bandas al rival, sobre todo para frenar el tándem Mena-Cuevas por la izquierda.

La refriega le ganaba al juego. A la Católica le costaba generar circuitos, careciendo de profundidad. Clemente Montes, estacionado por la derecha, intentaba ser un revulsivo. Mientras tanto, la labor de Jader Gentil (como un mixto) dejaba más dudas que certezas. Y Fernando Zampedri debía ir al choque contra los centrales y retroceder para participar del juego.

FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El único acercamiento con cierto peligro de los cruzados sucedió en los 44′, con una tijera de Zampedri que salió desviada. La UC tomó el control del balón, pero no alcanzaba para hacerle daño a la cerrada zaga celeste. O’Higgins también contribuyó para que el partido haya sido un pobre espectáculo. Después del penal de Rabello, no pateó más al arco en el primer lapso. Pero su estrategia era efectiva.

La UC se mal acostumbró a tener que remontar partidos. No siempre le resulta. Tratando de buscar respuestas, se hacía más o menos obvia la necesidad de modificaciones en el equipo, sin embargo el brasileño Nunes demoró en la toma de decisiones. Solo movió el tablero cuando estaba 2-0 abajo. Un O’Higgins ordenado, que cedió el manejo de la pelota, encontró el segundo tanto gracias a un golazo de Rabello: un zurdazo desde fuera del área, tras pivoteo de Calderón, en los 62′.

El encuentro se destrabó. Por ende, se desordenó. Católica se volcó en ataque, quedando partido y con sobrepoblación de delanteros, foto de todos los juegos en los cuales va en desventaja. El ingreso del juvenil Diego Corral le dio un refresh por la banda derecha. Cada vez que ingresa, genera algo. Por lo mismo, cuesta entender que no tenga mayor presencia. El equipo estudiantil no aprovechó ninguna de las pelotas detenidas (bajo Zuqui) y Zampedri, para variar, esperaba que le llegara algún balón. En el final, se anuló un descuento de Canales por off side.

A O’Higgins le resultó el libreto y se quedó con la victoria. En la otra vereda, la UC vuelve a meterse en la espiral de malos resultados. Tercera derrota consecutiva y solo un gol a favor (Zampedri, de penal, en Copa Chile). El famoso 6-0 a Everton parece ser un espejismo, una isla en medio de la mediocridad, esa irregularidad que se convirtió en una enfermedad crónica en la precordillera. Son las consecuencias de jugar feo. Aunque le moleste a Tiago Nunes.

Ficha del partido

O’Higgins: J. Deschamps; M. González, A. Robledo, J. I. Díaz, L. Pavez; J. Leiva, M. Lugo; F. Faúndez (77′, C. Morales), B. Rabello (85’, G. Pinto), R. Godoy (70’, J. Montecinos); y E. Calderón (85′, A. Castillo). DT: F. Meneghini.

U. Católica: V. Bernedo; B. Ampuero (79’, G. Soto), G. Medel, D. González, E. Mena; J. Valencia (63’, A. Canales); C. Montes (79′, E. Bello), J. Gentil (70’, J. F. Rossel), F. Zuqui, C. Cuevas (63’, D. Corral); y F. Zampedri. DT: T. Nunes.

Goles: 1-0, 6′, Rabello, de penal; 2-0, 62′, Rabello, zurdazo desde fuera del área.

Árbitro: J. Cabero. Amonestó a Pavez, Faúndez, Lugo (OH); Montes, Medel (UC).

Estadio Bicentenario de La Florida. Asistieron 3.552 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.