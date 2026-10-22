“El mercado no le dio lo que necesitaba”: en Europa critican al proyecto y al DT del Crystal Palace de Darío Osorio

La apuesta del Crystal Palace no ha logrado los réditos esperados. La partida del DT austríaco Oliver Glasner, quien logró los únicos tres títulos en la historia del club, derivó en la contratación del francés Pierre Sage, quien llegó a Londres precedido de un segundo puesto en la Ligue1 gala con Lens.

Pero el inicio está lleno de altibajos para el equipo de Darío Osorio. Tras haber recibido 17 goles en siete partidos de la Premier League, incluida la humillante derrota de 5-0 ante su eterno rival Brighton & Hove Albion, el técnico tiene la oportunidad de redimirse ante las críticas cuando se mida este jueves ante el Besiktas en Turquía, por la Europa League.

Partido bisagra para el entrenador, cuando los medios británicos hablan incluso de potenciales sucesores, a pesar de que la dirigencia de las Águilas no se ha manifestado públicamente sobre una eventual salida del profesional.

“Lamento decirlo, pero creo que ahora mismo Sage es un hombre muerto en vida, porque es casi imposible recuperarse de una goleada como la que sufrió el Palace. Los aficionados no están contentos, los jugadores tampoco, la directiva menos… sinceramente, no veo cómo pueda seguir en el cargo mucho más tiempo. No les queda otra opción”, advirtió Mick Brown, exjefe de veedores de Manchester United, al sitio Football Insider.

Sin embargo, el DT está optimista. En la previa del duelo ante el cuadro euroasiático, el francés cree que el partido en el Bósforo puede representar el punto de inflexión para lograr un cambio en el horizonte del proyecto.

“A veces tenemos que cambiar rápidamente y este es el caso. La de Brighton fue una derrota en un contexto determinado. Tenemos que olvidarlo rápidamente y mostrar nuestra verdadera cara en un gran ambiente, especialmente aquí contra un buen equipo. Ese es un buen reto para nosotros”, dijo el entrenador galo en la previa del encuentro continental.

Asimismo, agregó que “a veces, uno piensa que el ambiente que estamos viviendo es negativo, pero creo que en realidad es al revés. Tenemos que estar muy concentrados en el juego y el ruido que haya está ahí para ayudarnos a mantenernos concentrados en el partido”.

Más cuestionamientos

Pero las críticas al nuevo proyecto del club del sur de Londres han surgido en una y otra ribera del Canal de la Mancha. En su país natal, el diario deportivo L’Equipe advirtió que existe preocupación en la directiva por el trabajo táctico de Pierre Sage y de su estilo de juego. Un enfoque mucho más ofensivo, que difiere del fútbol de contraataque que le dio éxito a Oliver Glasner.

Reparos que no solo apuntan al trabajo del adiestrador, sino también sobre la conformación del plantel y las nuevas contrataciones, como la del chileno Darío Osorio. Una ventana que no es congruente con el fútbol que quiere practicar el DT galo.

“Sage buscaba nuevos jugadores que se adaptaran mejor a su sistema, especialmente defensas con la velocidad necesaria para cumplir con sus exigencias. Sin embargo, el mercado de fichajes no le proporcionó todo lo que deseaba, por lo que tuvo que trabajar con la plantilla actual (…) existen diferencias entre Sage y Glasner en cuanto a su personalidad y enfoque del juego. Se dice que esas diferencias han inquietado a algunos jugadores mientras se adaptan a las ideas del nuevo entrenador”, resumió L’Equipe.

The New York Times en su versión británica también cuestionó el momento que vive el cuadro capitalino. En una larga nota, el medio advirtió sobre los grandes cambios que necesita el equipo en este comienzo de temporada: jugar en bloque bajo, analizar la línea de tres, buscar equilibrio en el medio y cambiar al delantero.

“El técnico debe encontrar soluciones a los problemas del Palace. Por ahora, la directiva del club está dispuesta a darle una oportunidad para demostrar que puede cambiar la situación, pero necesita ver avances en la solución de las deficiencias defensivas. El técnico se aferra a las circunstancias atenuantes con las que ha tenido que lidiar, y hay motivos para comprender su situación, pero necesita encontrar la manera de frenar la oleada de goles y la falta de protección en la defensa”, resumió el medio.