El sincero análisis de Nicolás Jarry tras caer ante el 438 en Copa Davis: “Días como este son los más duros en la carrera de un profesional”

Nicolás Jarry no pudo ante Ignacio Buse, pese a los 400 puestos de diferencia entre ambos en el ranking ATP. El tenista nacional se sinceró tras la caída en la Copa Davis, que dejó 1-1 la serie entre Chile y Perú, y sentenció que ha sido su peor partido del año. “Este sí fue un partido malo. Los inicios pueden ser muy buenos como la temporada pasado o pueden ser regulares como este. Podrían haber sido mucho peores. Y hay que ir poco a poco seguir buscando el proceso”, dijo.

Sobre el enfrentamiento en sí, el chileno asegura que el resultado se dio por méritos del deportista peruano. “El partido se dio gracias a él. Le entraba todo. Le pegaba mal, le entraba. Se la jugaba de segundo saque ganador, le salía y jugó sin presión. Y es difícil jugar contra alguien que está así de suelto. Que nunca uno sabe qué le va a pasar. O incluso le pega mal y le salen cosas que cuestan adaptarse. No logré adaptarme. No logré estar en el presente para lograr proponer mi juego de buena manera. Y tengo que tragármela, nada más”, sentenció en conferencia de prensa.

Así y todo, Jarry no tiene problemas en reconocer que se trata de una jornada para el olvido dentro de su carrera. “Aceptar días como estos es durísimo, son los más duros de la carrera de un profesional. Habiendo jugado así, en una serie de Copa Davis que es siempre importante, jugando en casa, con estadio lleno, no es fácil de tragar. Es amargo y tengo que apoyarme en el equipo, que somos muy fuertes”, declaró.

Nicolás Jarry no esperaba caer ante Buse.

Sobre su próximo partido, el de este domingo, el Príncipe espera que se dé luego de un triunfo de la dupla nacional en la categoría de dobles. “Ojalá que pueda jugar estando 2-1 arriba. Después que los chicos hayan hecho un buen partido, les tengo toda la fe. Va a ser un partido difícil, donde espero jugar muy diferente a lo que fue este sábado”, aseguró.

Sobre las claves de la caída ante Buse, Jarry explicó que: “Creo que no tuve ni un primer saque. Soy un jugador agresivo y si ya empiezo sacando mal, todo mi juego queda con hoyos. Venía sacando muy bien toda la semana. No sé qué habrá pasado, pero no logré encontrar el timing en ningún momento”, analizó.

Al respecto de la polémica vivida con el árbitro, cuando recibió un warning tras un golpe a un pasapelotas, el chileno aseveró que: “Traté de usar eso para poder sacar algo dentro mío que no estaba logrando encontrar. No estoy de acuerdo con la decisión que tomó el juez, pero bueno, no afectó en los resultados”.

Finalmente, tuvo palabras al respecto de las fortalezas de su rival y se refirió al próximo contrincante. “A veces la impactaba bien y salía un tiro muy bueno, a veces la impactaba mal y salía un tiro bueno también, pero diferente. Ante Juan Pablo Varillas va a ser otro partido, muy duro, ya nos conocemos mucho, sabemos que batallamos, así que voy a tratar de sacar toda mi arma posible para tratar de llevarme ese punto”, cerró.