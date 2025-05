Luka Modric cierra el capítulo más importante de su carrera. A los 39 años, clausura su exitosa etapa en el Real Madrid. Lo hace con profundo agradecimiento por la experiencia que vivió en los merengues. "Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final... El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu”, escribió en sus redes sociales.

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”, profundizó. 28 títulos, entre ellos seis Champions League, lo convirtieron en el futbolista más laureado del gigante español. Este sábado, ante la Real Sociedad, pondrá el punto final a su estadía en el club.

El sueño dorado del Inter Miami: juntar a Messi con Luka Modric

Sin embargo, la carrera del Balón de Oro en la temporada 2018 podría no terminarse. Mundo Deportivo abre la posibilidad de que el balcánico continúe su trayectoria en el Inter Miami, donde coincidiría con Lionel Messi.

"Desde el año pasado el Inter Miami de David Beckham está detrás del fichaje de Luka Modric. Y en abril se filtró que Leo Messi habría pedido al club la incorporación del croata al equipo rosa. Ahora, con la salida ya definitiva del centrocampista del Real Madrid, en las últimas horas se han acelerado las versiones en dirección al fichaje", detalla la publicación respecto de una operación que volvería a situar a la MLS como centro de atención.

Lionel Messi, figura del Inter Miami (Foto: Reuters) Rich Storry

Modric cumpliría, de esa forma, el propósito de llegar bien al Mundial de 2026, que tiene a Estados Unidos como una de sus sedes. “El jugador iría al Inter como agente libre, ya que su contrato con el equipo español culmina el 30 de junio. Por lo que se sabe, el contrato sería por un año: hasta julio de 2026. De esta forma, se garantizaría al capitán liderar a la selección de Croacia en el Mundial. Se habla de un contrato por 2,5 millones de dólares anuales”, postula el medio.

En el vestuario rosa, el mediocampista encontraría a varios jugadores identificados con el Barcelona. En la plantilla figuran, además de Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.