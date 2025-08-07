SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

En Argentina no le perdonan nada a Carlos Palacios: ahora lo apuntan por una imagen que se hizo viral en la práctica de Boca

El chileno no logra revertir las críticas tras su mal inicio de temporada en la escuadra xeneize.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Carlos Palacios retorno a las prácticas de Boca. @BocaJrsOficial

El regreso de Carlos Palacios a las prácticas del primer equipo, tras entrenar con los juveniles, no fue del todo agradable para el jugador chileno. Una imagen viral y la certeza de que no será titular ante Racing, ensombrecieron la jornada del volante y aumentaron la tensión del cuadro argentino.

Tras once partidos sin ganar y una crisis directiva en pleno desarrollo, la institución transandina se transformó en todo un polvorín. Por lo mismo, todo lo que emana de La Bombonera puede ser usado en contra del club. Y fue lo que pasó con el oriundo de Renca.

El técnico de los xeneizes programó una práctica abierta en la cancha principal del mítico estadio y allí grabaron a Palacios en un ejercicio de dominio y control de balón. Lo malo es que la hinchada auriazul acusó al futbolista de no tener la intensidad que -según ellos- se debe tener para defender la camiseta y pidieron su salida inmediata del club.

Además, pese a que superó la tendinitis que afectaba a las rodillas y que lo dejó fuera de los duelos ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina y contra Huracán por el Clausura, no es seguro que vuelva a las citaciones. “Nosotros los vamos llevando de menor a mayor, de a poco. Que participen de distintas cosas no quiere decir nada. Es una forma que tengo yo para llevarlos de la mejor manera. Todavía tenemos tiempo y después decido”, detalló Russo sobre Palacios y el también lesionado Ayrton Costa.

Eso sí, el adiestrador reconoció que habla mucho con el futbolista chileno y todo indica que tendrá una nueva chance. “Jugué en dos equipos importantes de Brasil, en el más grande de Chile y ahora juego en el más grande de Argentina. Lo mío no es casualidad, no es suerte”, se arengó la Joya en sus redes sociales. Y Boca ahora más que nunca necesita de su talento, pues al frente tendrá al complicado cuadro de Avellaneda (sábado, 15:30 horas), y un triunfo es la única forma de calmar su convulsionado presente.

Mira la imágen de Carlos Palacios que se hizo viral:

Más sobre:FútbolCarlos PalaciosBoca JuniorsMiguel RussoFútbol Argentino

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída

Estados Unidos pide “no eclipsar” la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria

Exportaciones chinas crecen en julio, pero aquellas a EE.UU. sufren dura caída

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

3.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

4.
La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

5.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Servicios

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca
Chile

Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída
Negocios

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída

Exportaciones chinas crecen en julio, pero aquellas a EE.UU. sufren dura caída

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania
Tendencias

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica

7 Hermanos: la nueva apuesta del fundador de Chicken Love You con sabores de pizza que “en Chile no existen”

El ambicioso plan que impulsa a los tenistas chilenos en sus primeros torneos profesionales
El Deportivo

El ambicioso plan que impulsa a los tenistas chilenos en sus primeros torneos profesionales

¿Cuál es el contrato de Cristiano Ronaldo, cuánto gana Lionel Messi? El ranking de futbolistas mejor pagados del planeta

En Argentina no le perdonan nada a Carlos Palacios: ahora lo apuntan por una imagen que se hizo viral en la práctica de Boca

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)
Cultura y entretención

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago

Leidan: la banda chilena pionera del emo hardcore vuelve al ruedo y lanza vinilo

Estados Unidos pide “no eclipsar” la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria
Mundo

Estados Unidos pide “no eclipsar” la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria

El expresidente surcoreano frustra su arresto por segunda vez ante el temor de “lesiones” por su resistencia

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos