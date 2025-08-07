En Argentina no le perdonan nada a Carlos Palacios: ahora lo apuntan por una imagen que se hizo viral en la práctica de Boca

El regreso de Carlos Palacios a las prácticas del primer equipo, tras entrenar con los juveniles, no fue del todo agradable para el jugador chileno. Una imagen viral y la certeza de que no será titular ante Racing, ensombrecieron la jornada del volante y aumentaron la tensión del cuadro argentino.

Tras once partidos sin ganar y una crisis directiva en pleno desarrollo, la institución transandina se transformó en todo un polvorín. Por lo mismo, todo lo que emana de La Bombonera puede ser usado en contra del club. Y fue lo que pasó con el oriundo de Renca.

El técnico de los xeneizes programó una práctica abierta en la cancha principal del mítico estadio y allí grabaron a Palacios en un ejercicio de dominio y control de balón. Lo malo es que la hinchada auriazul acusó al futbolista de no tener la intensidad que -según ellos- se debe tener para defender la camiseta y pidieron su salida inmediata del club.

Además, pese a que superó la tendinitis que afectaba a las rodillas y que lo dejó fuera de los duelos ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina y contra Huracán por el Clausura, no es seguro que vuelva a las citaciones. “Nosotros los vamos llevando de menor a mayor, de a poco. Que participen de distintas cosas no quiere decir nada. Es una forma que tengo yo para llevarlos de la mejor manera. Todavía tenemos tiempo y después decido”, detalló Russo sobre Palacios y el también lesionado Ayrton Costa.

Eso sí, el adiestrador reconoció que habla mucho con el futbolista chileno y todo indica que tendrá una nueva chance. “Jugué en dos equipos importantes de Brasil, en el más grande de Chile y ahora juego en el más grande de Argentina. Lo mío no es casualidad, no es suerte”, se arengó la Joya en sus redes sociales. Y Boca ahora más que nunca necesita de su talento, pues al frente tendrá al complicado cuadro de Avellaneda (sábado, 15:30 horas), y un triunfo es la única forma de calmar su convulsionado presente.

Mira la imágen de Carlos Palacios que se hizo viral: