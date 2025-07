Se estira el drama de Carlos Palacios en Boca Juniors: Russo no lo cita para enfrentar a Huracán

Carlos Palacios prolonga su ausencia en Boca Juniors. El delantero chileno vuelve a ser ignorado por Miguel Ángel Russo, quien no lo incluyó en la convocatoria para el duelo frente a Huracán, que se disputará este domingo, por la tercera fecha del torneo Clausura transandino.

El exatacante de Unión Española y Colo Colo ni siquiera aparece en la lista de convocados para el compromiso ante el Globo, lo que alimenta las interpretaciones provenientes de Argentina respecto de la ruptura irreparable de la relación entre el estratega y el futbolista.

Aunque formalmente se atribuyó su ausencia a una tendinitis de rodilla, las señales respecto de un acto de indisciplina del jugador alimentan otra interpretación. "Las buenas noticias son nuevamente las presencias de dos pesos pesado como Leandro Paredes y Edinson Cavani (además de un regreso grosso), aunque también hay una baja importante... Se trata de Carlos Palacios. El delantero chileno otra vez se quedó afuera de la convocatoria por la tendinitis en una rodilla que estuvo rodeada de polémicas durante la semana pasada", sostiene el diario deportivo Olé.

La publicación también alude a la extensa respuesta que La Joya publicó en su cuenta en Instagram. “Fue tanto el revuelo que se armó que el propio jugador de 25 años escribió una historia en su cuenta de Instagram que luego terminó borrando, en donde apuntaba contra sus detractores y quienes lo acusan de estar fingiendo una supuesta lesión, de la que por el momento Boca no emitió un comunicado oficial“, puntualiza, además de acompañar los respectivos pantallazos.

La postura de Russo

El citado medio repara en otra situación que contribuye a sostener que la ausencia de Palacios se debe a razones que superan la dolencia. “A esa situación, encima, se le sumó la postura que tomó Russo en la conferencia de prensa después del empate 1-1 con Unión en la Bombonera cuando le preguntaron por la situación del chileno...“, introduce.

“'Del tema Palacios no hablo’, dijo Miguel. Y en ese no querer decir nada, lo que dijo todo. Porque el que calla, otorga. Porque bien pudo subirse al posteo que hizo el jugador. Porque bien pudo acompañar la idea de una molestia física. Pero no. Fue fiel a su decisión, que tenía toda la pinta de una medida disciplinaria que él mismo terminó por confirmar“, consigna, reforzando la teoría del profundo desencuentro.