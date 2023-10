En el primer remate cruzado: el gol de Aravena que pone la sorpresa y adelanta a la UC sobre Colo Colo

Colo Colo fue el amplio dominador del primer tiempo ante Universidad Católica. El conjunto albo se adueñó de la posesión y se abalanzó sobre la portería cruzada. Fue una supremacía clara de los pupilos de Gustavo Quinteros. Sin embargo, no lograron traducir el asedio constante y sus oportunidades en alguna anotación. Algo tuvo que ver la figura del meta Nicolás Peranic, que realizó tres destacadas paradas que enviaron el encuentro al descanso en empate.

El complemento inició en la misma tónica que la primera mitad. El Cacique comenzó con sus embates sobre la portería visitante. Lo lógico hacía pensar que alguna anotación podría llegar en cualquier momento. Y así fue, pero en su propio arco.

Católica recuperó en su campo Clemente Montes comandó un rápido contragolpe de la UC. El atacante recibió por la izquierda y pilló mal parada a la zaga de Colo Colo. Desbordó, levantó la cabeza y habilitó a Alexander Aravena. El otrora jugador de Ñublense superó en velocidad a Erick Wiemberg y escapó de su marca para arremeter por la banda contraria.

El seleccionado nacional remató al primer toque y superó a Brayan Cortés en su achique. Maximiliano Falcón, que venía retrocediendo, intentó sacar el balón de la línea. No obstante, no tuvo éxito en su intento al utilizar el perfil derecho, cuando era más cómodo despejarla de zurda. Festeja Nicolás Núñez a once minutos de iniciado el complemento.

Fue la apertura de la cuenta en el primer remate cruzado en todo el partido. Una efectividad del cien por ciento. En contraste, Colo Colo no pudo concretar una serie de ocasiones en ofensiva y sucumbió en la única vez que su zaga se vio mal posicionada.