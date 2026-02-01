En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Valencia en un duelo clave para llegar a la próxima Champions League
El elenco del ingeniero debe ganar para saltar al quinto puesto y meterle presión a quienes hoy van al prestigioso torneo continental. Sigue aquí los detalles del partido.
Minuto a Minuto
Betis 0-0 Valencia
Casi cae el primero
5′. Gran jugada de Antony y un centro rasante que parecía que terminaba en gol, pero apareció Foulquier y sacó ese balón cuando ya celebraba el Betis.
Comienza el partido
Betis y Valencia ya juegan por la liga española.
El 11 de Pellegrini
La formación del Valencia
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
