    En vivo: Chelsea recibe a Barcelona, en un duelo de rivales directos en la Champions League

    Ingleses y españoles marchan con siete siete unidades en la fase de liga del torneo de clubes más importante de Europa.

    Minuto a minuto

    Chelsea 1-0 Barcelona

    ¡Final del primer tiempo!

    Chelsea derrota en casa por la cuenta mínima a Barcelona, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

    44′ Roja en Barcelona

    Segunda amarilla para el uruguayo Ronald Araújo. El elenco Culé se queda con un futbolista menos ante Chelsea.

    27′ ¡Goooooool de Chelsea!

    Jules Koundé, en contra, marca el 1-0 para los ingleses contra Barcelona.

    23′ Gol anulado a Chelsea

    Anotaba Enzo Fernández, pero antes había un fuera de juego que condicionó el movimiento del arquero Joan García.

    ¡Arranca el partido!

    Chelsea recibe a Barcelona, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

    Los once elegidos en Barcelona

    Lamine Yamal ya está en Stamford Bridge

    ¡Formación de Chelsea!

    Cómo llegan

    Barcelona y Chelsea marchan, restando aún varios encuentros para que finalice la quinta fecha, undécimo y duodécimo respectivamente en la tabla, ambos con siete puntos.

    El duelo está pactado para las 17.00 horas, en el estadio Stamford Bridge, de Londres.

    ¡Bienvenidos!

    Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Chelsea y Barcelona, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League.

