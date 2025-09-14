En vivo: Colo Colo y la U se enfrentan en la definición de la Supercopa
Albos y azules dan vida a un nuevo Superclásico con un título en disputa. El duelo se desarrolla en el estadio Santa Laura.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-2 Universidad de Chile
¡Gol de Universidad de Chile!
37′. Tras un fierrazo violento de Altamirano, la pelota se estrella en el travesaño y en la espalda de De Paul. En el rebote, Nicolás Guerra define solo y pone el segundo de los azules.
Cambios en Colo Colo
33′. Javier Correa se lesiona y entra Salomón Rodríguez. También sale el juvenil Hernández e ingresa Emiliano Amor, para rearmar la defensa.
¡Roja en Colo Colo!
29′. Felipe González determina que Sebastián Vegas era el último hombre en su infracción sobre Guerra y se va expulsado.
Felipe González va al VAR
29′. El árbitro se dirige al monitor para ver si es último hombre.
Otra amarilla de Colo Colo
26′. Nicolás Guerra se iba solo en demanda del arco y Vegas lo baja. En la U pedían una expulsión por último hombre.
Amarilla en la U
24′. Javier Altamirano simula un penal y Felipe González le saca la cartulina.
¡Gol de Universidad de Chile!
18′. Matías Sepúlveda apareció en territorio albo y sacó un disparo ajustado desde fuera del área para la apertura de la cuenta de los azules.
¡Gol anulado para la U!
16′. Javier Altamirano convertía, pero una posición de adelanto previa de Charles Aránguiz invalida la conquista.
Amarilla en Colo Colo
14′. Ahora Claudio Aquino toma de la camiseta a Javier Altamirano y recibe la tarjeta.
Nueva amarilla en la U
8′. Lucas Assadi corta un avance prometedor de Lucas Cepeda y es amonestado.
Amarilla en la U
5′. Charles Aránguiz recibe la cartulina por una leve falta sobre Vegas. Felipe Gónzalez no lo perdona.
¡La falla Nicolás Guerra!
4’. El delantero azul rompió líneas por la derecha y trató definir de forma rasante. De Paul respondió de buena manera.
¡Empieza el partido!
1′. Colo Colo y Universidad de Chile juegan la definición de la Supercopa en el estadio Santa Laura.
Jugadores a la cancha
Los 22 futbolistas de Colo Colo y Universidad de Chile están sobre el gramado del estadio Santa Laura para dar inicio a la ceremonia de salida de la Supercopa.
Estreno en la banca del Cacique
El argentino Fernando Ortíz tendrá su debut como entrenador de Colo Colo.
La formación titular de Universidad de Chile
Estricto operativo
Cabe recordar que, para asistir a la definición de la Supercopa en el estadio Santa Laura, los hinchas deben tener 55 años y estar inscritos en el Registro Nacional de Hinchas. Según información de la ANFP, se vendieron cerca de 2000 entradas.
La formación de Colo Colo
Se juega la Supercopa
Después de varios meses de postergaciones, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en la definición del torneo que reúne al campeón del Torneo Nacional y la Copa Chile en 2024.
¡Bienvenidos a un nuevo minuto a minuto!
Muchas gracias por su compañía en esta transmisión.
