En vivo: Christian Garin debuta ante Juan Manuel Cerúndulo en el BCI Seguros Chile Open 2026
La raqueta nacional enfrenta al 70 del mundo en su estreno en el Court
Minuto a minuto
Garin 0-0 Cerúndulo
1-2, Garin
La raqueta nacional descontó con un potente golpeo que dejó sin respuesta al argentino.
2-0, Cerúndulo
El nacional consiguió su primer punto del partido.
1-0, Cerúndulo
El argentino dejó en 0 a Garin.
Comenzó el partido
La segunda raqueta nacional sacó para iniciar.
En la cancha
Los tenistas ya se encuentran en el Court Jaime Fillol.
Un rival en buen momento
Juan Manuel Cerúndulo (70°) llega al ATP de Santiago con el mejor ranking de su carrera.
Calienta Garin
El nacional está practicando con Alejandro Tabilo antes de su encuentro.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión del BCI Seguros Chile Open. En esta ocasión, Christian Garin enfrenta a Juan Manuel Cerúndulo.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.