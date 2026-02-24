SUSCRÍBETE
    En vivo: Christian Garin debuta ante Juan Manuel Cerúndulo en el BCI Seguros Chile Open 2026

    La raqueta nacional enfrenta al 70 del mundo en su estreno en el Court

    Cristian Garín se estrena en el BCI Seguros Chile Open. @Fotojump

    Minuto a minuto

    Garin 0-0 Cerúndulo

    1-2, Garin

    La raqueta nacional descontó con un potente golpeo que dejó sin respuesta al argentino.

    2-0, Cerúndulo

    El nacional consiguió su primer punto del partido.

    1-0, Cerúndulo

    El argentino dejó en 0 a Garin.

    Comenzó el partido

    La segunda raqueta nacional sacó para iniciar.

    En la cancha

    Los tenistas ya se encuentran en el Court Jaime Fillol.

    Un rival en buen momento

    Juan Manuel Cerúndulo (70°) llega al ATP de Santiago con el mejor ranking de su carrera.

    Calienta Garin

    El nacional está practicando con Alejandro Tabilo antes de su encuentro.

    Buenas tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión del BCI Seguros Chile Open. En esta ocasión, Christian Garin enfrenta a Juan Manuel Cerúndulo.

