En vivo: El Elche de Lucas Cepeda enfrenta al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu
La escuadra del chileno visita a los Merengues cuando necesitan ganar para no caer a la zona de descenso.
Minuto a minuto
Real Madrid 2-0 Elche
47′: Se perdió el tercero
Brahim Díaz inició una carrera solitaria en un contraataque, pero cuando estaba solo contra el portero envió el balón fuera del arco.
Inició la segunda mitad
Terminó la primera mitad
45′: Se agregan seis minutos más
44′: Gol del charrúa
Valverde recibió el balón en el borde del área, se sacó a un rival con un enganche y disparó al ángulo superior derecho de Dituro. No pudo hacer nada el portero.
38′: Gol de los locales
Federico Valverde pateó un potente tiro libre que Dituro no pudo rechazar bien. Quedó el rebote y Antonio Rüdiger anotó.
34′: Encontraron donde hacer daño
Desde la salida de Sangaré se debilitó la defensa por la banda derecha del Elche. Los Merengues aprovechan y atacan por ese costado.
31′: Respira la visita
Los dirigidos por Sarabia consiguieron progresar en el campo y se instalaron en la mitad rival. Sin embargo, sin grandes opciones en ataque.
28′: Todo del Madrid
El elenco local se hizo del control del balón y controla las acciones cuando se alcanza la media hora de partido.
22′: Primer cambio en la visita
Pedrosa ingresa al terreno de juego por Sangaré, quien no pudo continuar.
21′: Se reanuda el partido
19′: Se detiene el partido
Camavinga y Sangaré chocaron, lo que generó que el árbitro detenga el encuentro para ver el estado de los futbolistas.
11′: Probó el Madrid
Aurélien Tchouaméni disparó desde fuera del área, pero el balón se fue lejos.
6′: Primera oportundidad
El Elche encontró a Germán Valero abierto sobre el costado izquierdo. El futbolista mandó el centro y André Silva no le pudo dar dirección. Sin embargo, la jugada se anuló por posición de adelanto.
3′: Juega de igual a igual
El Elche sale a buscar el partido y busca molestar la salida de balón del Madrid.
Comenzó el partido
Todo listo en el Santiago Bernabéu
Los equipos ya están sobre el terreno de juego.
Buscan acercarse al líder
Real Madrid debe cantar victoria para acortar la distancia con Barcelona, que es el puntero del campeonato. Los de Arbeloa están a cuatro puntos y los catalanes enfrentan mañana al Sevilla.
Necesitan sumar
Si el Elche cae y mañana el Mallorca vence al Espanyol, los de Eder Sarabia cerrarán la fecha en la zona de descenso.
Con sangre chilena en el Elche
Los elegidos de Arbeloa
Cómo llegan
El elenco local es segundo en la tabla y esta a cuatro unidades del puntero, mientras que los franjiverdes están en el puesto 17° y a una unidad de la zona de descenso.
Buenas Tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la escuadra de Lucas Cepeda. El Elche visita en esta ocasión al Real Madrid por la fecha 28 de la competición.
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