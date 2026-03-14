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    EN VIVO

    En vivo: El Elche de Lucas Cepeda enfrenta al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu

    La escuadra del chileno visita a los Merengues cuando necesitan ganar para no caer a la zona de descenso.

    El conjunto del chileno se enfrenta a los Merengues. Foto: EFE.

    Minuto a minuto

    Real Madrid 2-0 Elche

    47′: Se perdió el tercero

    Brahim Díaz inició una carrera solitaria en un contraataque, pero cuando estaba solo contra el portero envió el balón fuera del arco.

    Inició la segunda mitad

    Terminó la primera mitad

    45′: Se agregan seis minutos más

    44′: Gol del charrúa

    Valverde recibió el balón en el borde del área, se sacó a un rival con un enganche y disparó al ángulo superior derecho de Dituro. No pudo hacer nada el portero.

    38′: Gol de los locales

    Federico Valverde pateó un potente tiro libre que Dituro no pudo rechazar bien. Quedó el rebote y Antonio Rüdiger anotó.

    34′: Encontraron donde hacer daño

    Desde la salida de Sangaré se debilitó la defensa por la banda derecha del Elche. Los Merengues aprovechan y atacan por ese costado.

    31′: Respira la visita

    Los dirigidos por Sarabia consiguieron progresar en el campo y se instalaron en la mitad rival. Sin embargo, sin grandes opciones en ataque.

    28′: Todo del Madrid

    El elenco local se hizo del control del balón y controla las acciones cuando se alcanza la media hora de partido.

    22′: Primer cambio en la visita

    Pedrosa ingresa al terreno de juego por Sangaré, quien no pudo continuar.

    21′: Se reanuda el partido

    19′: Se detiene el partido

    Camavinga y Sangaré chocaron, lo que generó que el árbitro detenga el encuentro para ver el estado de los futbolistas.

    11′: Probó el Madrid

    Aurélien Tchouaméni disparó desde fuera del área, pero el balón se fue lejos.

    6′: Primera oportundidad

    El Elche encontró a Germán Valero abierto sobre el costado izquierdo. El futbolista mandó el centro y André Silva no le pudo dar dirección. Sin embargo, la jugada se anuló por posición de adelanto.

    3′: Juega de igual a igual

    El Elche sale a buscar el partido y busca molestar la salida de balón del Madrid.

    Comenzó el partido

    Todo listo en el Santiago Bernabéu

    Los equipos ya están sobre el terreno de juego.

    Buscan acercarse al líder

    Real Madrid debe cantar victoria para acortar la distancia con Barcelona, que es el puntero del campeonato. Los de Arbeloa están a cuatro puntos y los catalanes enfrentan mañana al Sevilla.

    Necesitan sumar

    Si el Elche cae y mañana el Mallorca vence al Espanyol, los de Eder Sarabia cerrarán la fecha en la zona de descenso.

    Con sangre chilena en el Elche

    Los elegidos de Arbeloa

    Cómo llegan

    El elenco local es segundo en la tabla y esta a cuatro unidades del puntero, mientras que los franjiverdes están en el puesto 17° y a una unidad de la zona de descenso.

    Buenas Tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la escuadra de Lucas Cepeda. El Elche visita en esta ocasión al Real Madrid por la fecha 28 de la competición.

    Más sobre:Minuto a minutoElcheLucas CepedaReal Madrid

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