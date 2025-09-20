SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
EN VIVO

En vivo: los Cóndores chocan en el repechaje ante Samoa por un cupo al Mundial de Rugby 2027

El equipo de Pablo Lemoine se enfrenta a los oceánicos en Estados Unidos, en el marco de la ida de la repesca internacional por un boleto al certamen planetario que se celebrará en Australia.

Los Cóndores se miden ante Samoa por el repechaje internacional.

Minuto a minuto

Samoa 0-10 Chile

Actualiza el relato

¡Videla anota de penal!

8′. Santi pone el ovoide dentro de los postes y suma tres puntos al tablero chileno.

¡Try para Chile!

4′. Javier Iceman se mete a la zona de anotación y marca la primera serie ofensiva para los Cóndores. Santiago Videla hace efectiva la patada.

¡Comienza el partido!

1′. Patada inicial. Los Cóndores ya juegan contra Samoa por el repechaje internacional rumbo al Mundial de Australia 2027.

Samoa realiza su danza tradicional

Fiel a sus costumbres, el combinado oceánico ejecuta el Haka para intentar intimidar al cuadro chileno.

Suenan los himnos en Utah

Parte la entonación de la canción nacional del conjunto océanico. Sigue el chileno.

¿Cómo llega Samoa a esta instancia?

Los oceánicos cayeron sorpresivamente frente a Estados Unidos y terminaron últimos en la Pacific Nations Cup, donde también se inclinaron ante Tonga y Fiyi. El perdedor de la llave tendrá una última opción de obtener un lugar, en el Torneo Final de Clasificación Global, en el que ya están inscritos Bélgica y Namibia. Faltan un equipo del Pacífico y el ganador de la serie entre Brasil y Paraguay.

Samoa es el local

El combinado isleño hace de anfitrión en Utah, Estados Unidos, para este partido de ida. La vuelta se juega el sábado 27 de septiembre en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Los Cóndores van por un boleto a Australia 2027

Tras perder contra los Teros de Uruguay, la Selección Chilena de Rugby tendrá la oportunidad de meterse en la cita planetaria si es que derrota a los oceánicos.

¡Bienvenidos a una nueva transmisión!

En esta oportunidad les traemos el minuto a minuto del repechaje internacional entre los Cóndores y Samoa.

Más sobre:En vivoMinuto a minutoLos CóndoresSamoaRugby

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Casa Blanca niega que Trump haya ejercido presión para suspender programa de Jimmy Kimmel

Lluvias afectan a fondas en el Parque Alejo Barrios: se reabrirían tras retiro de barro

Milei se reunirá con Trump este martes en medio de negociaciones para préstamo de EE.UU.

Hamas publica imagen de 48 rehenes y advierte que la ofensiva contra Franja de Gaza pone en peligro sus vidas

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

Amenaza de lluvias en la RM: Santiago descarta suspensión de fondas en el Parque O’Higgins este sábado

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

4.
Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

5.
Revisa el gol con que Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla frente al Alavés

Revisa el gol con que Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla frente al Alavés

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Lluvias afectan a fondas en el Parque Alejo Barrios: se reabrirían tras retiro de barro
Chile

Lluvias afectan a fondas en el Parque Alejo Barrios: se reabrirían tras retiro de barro

Amenaza de lluvias en la RM: Santiago descarta suspensión de fondas en el Parque O’Higgins este sábado

El itinerario del Presidente Boric para su última intervención ante Naciones Unidas en Nueva York

Milei se reunirá con Trump este martes en medio de negociaciones para préstamo de EE.UU.
Negocios

Milei se reunirá con Trump este martes en medio de negociaciones para préstamo de EE.UU.

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

En vivo: los Cóndores chocan en el repechaje ante Samoa por un cupo al Mundial de Rugby 2027
El Deportivo

En vivo: los Cóndores chocan en el repechaje ante Samoa por un cupo al Mundial de Rugby 2027

El Manchester United sale a flote y vence a un irreconocible Chelsea

El Niño Maravilla tenía la llave: Alexis Sánchez vuelve al gol tras 537 días y le da un triunfo clave al Sevilla

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años
Cultura y entretención

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

La Casa Blanca niega que Trump haya ejercido presión para suspender programa de Jimmy Kimmel
Mundo

La Casa Blanca niega que Trump haya ejercido presión para suspender programa de Jimmy Kimmel

Hamas publica imagen de 48 rehenes y advierte que la ofensiva contra Franja de Gaza pone en peligro sus vidas

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención