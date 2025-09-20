En vivo: los Cóndores chocan en el repechaje ante Samoa por un cupo al Mundial de Rugby 2027
El equipo de Pablo Lemoine se enfrenta a los oceánicos en Estados Unidos, en el marco de la ida de la repesca internacional por un boleto al certamen planetario que se celebrará en Australia.
Minuto a minuto
Samoa 0-10 Chile
¡Videla anota de penal!
8′. Santi pone el ovoide dentro de los postes y suma tres puntos al tablero chileno.
¡Try para Chile!
4′. Javier Iceman se mete a la zona de anotación y marca la primera serie ofensiva para los Cóndores. Santiago Videla hace efectiva la patada.
¡Comienza el partido!
1′. Patada inicial. Los Cóndores ya juegan contra Samoa por el repechaje internacional rumbo al Mundial de Australia 2027.
Samoa realiza su danza tradicional
Fiel a sus costumbres, el combinado oceánico ejecuta el Haka para intentar intimidar al cuadro chileno.
Suenan los himnos en Utah
Parte la entonación de la canción nacional del conjunto océanico. Sigue el chileno.
¿Cómo llega Samoa a esta instancia?
Los oceánicos cayeron sorpresivamente frente a Estados Unidos y terminaron últimos en la Pacific Nations Cup, donde también se inclinaron ante Tonga y Fiyi. El perdedor de la llave tendrá una última opción de obtener un lugar, en el Torneo Final de Clasificación Global, en el que ya están inscritos Bélgica y Namibia. Faltan un equipo del Pacífico y el ganador de la serie entre Brasil y Paraguay.
Samoa es el local
El combinado isleño hace de anfitrión en Utah, Estados Unidos, para este partido de ida. La vuelta se juega el sábado 27 de septiembre en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
Los Cóndores van por un boleto a Australia 2027
Tras perder contra los Teros de Uruguay, la Selección Chilena de Rugby tendrá la oportunidad de meterse en la cita planetaria si es que derrota a los oceánicos.
¡Bienvenidos a una nueva transmisión!
En esta oportunidad les traemos el minuto a minuto del repechaje internacional entre los Cóndores y Samoa.
