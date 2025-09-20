En vivo: los Cóndores chocan en el repechaje ante Samoa por un cupo al Mundial de Rugby 2027

¿Cómo llega Samoa a esta instancia?

Los oceánicos cayeron sorpresivamente frente a Estados Unidos y terminaron últimos en la Pacific Nations Cup, donde también se inclinaron ante Tonga y Fiyi. El perdedor de la llave tendrá una última opción de obtener un lugar, en el Torneo Final de Clasificación Global, en el que ya están inscritos Bélgica y Namibia. Faltan un equipo del Pacífico y el ganador de la serie entre Brasil y Paraguay.