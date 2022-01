Martín Lasarte aborda las novedades de la Roja previo al juego ante Argentina

A dos días del partido frente a Argentina, el técnico de la Selección Chilena, Martín Lasarte, atenderá a los medios de comunicación este martes pasadas las 16:00 horas. En la conferencia de prensa, el uruguayo se referirá a las novedades de la Roja, que en esta fecha doble (el próximo martes 1 de febrero se mide ante Bolivia en La Paz) se juega gran parte de las opciones de clasificar al Mundial de Qatar, el que se disputará a fines de este año.

Lasarte, que encabeza la preparación de la Roja en Calama, se ha debido enfrentar a diversos inconvenientes. Durante la jornada, Charles Aránguiz y Gary Medel —dos piezas fundamentales en el once estelar chileno— presentaron molestias físicas y fueron derivados a una clínica, tal como informó Christian González, enviado especial de El Deportivo a la ciudad del norte de nuestro país.

De igual modo, el Covid-19 ha generado problemas, pues descartó a Francisco Sierralta y a Mauricio Isla. Eso sí, este último publicó en sus redes sociales un test que arroja “negativo”, aunque desde las autoridades de Salud insisten en que el Huaso no debe juntarse con sus compañeros ya que la prueba exhibida por el lateral puede tratarse de un “falso positivo”.

La jornada también ha estado marcada por la respuesta de Robbie Robinson, quien se confesó tras su desprecio a la Selección Chilena: “Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y tomo mis propias decisiones”, aseveró el atacante.

Pese a todo, el capitán Claudio Bravo no ha perdido la fe de clasificar a Qatar ya que “depende de nosotros”. Y también destacó el respaldo de los hinchas en Calama: Es increíble, son cosas que no se esperan. El hecho de llegar a las dos de la mañana al hotel y que tengamos ese recibimiento, esas muestras de cariño y ver a cientos de personas apoyándote; habla muy bien del hincha y de todas las personas que quieren vernos jugar en Calama y a lo largo de Chile. Es importante lo que se vive en el sentido de no centrar tanto a nuestra selección con el tema de jugar siempre en Santiago, creo que en regiones podríamos participar mucho más y es especial, se siente una cercanía distinta cuando te toca jugar fuera”.

El partido entre Chile y Argentina está programado para las 21:15 horas de este jueves 27 de enero. No te pierdas la completa cobertura que brindará El Deportivo a este importante partido para las pretensiones chilenas.