Entrenador del Liverpool se indigna con uno de sus goleadores tras ganar en la Carabao Cup: “Fue estúpido”.

Liverpool logró avanzar en la Carabao Cup tras vencer por 2-1 al Southampton, pero la clasificación dejó un sabor agridulce en Anfield. El triunfo en los dieciseisavos del torneo se vio opacado por un episodio insólito protagonizado por Hugo Ekitiké, autor del gol decisivo y, al mismo tiempo, responsable de complicar a su equipo con una suspensión evitable que provocó la furia de su entrenador, Arne Slot.

El delantero francés apareció en el momento clave para empujar el balón a la red y poner el marcador que selló el avance de los Reds. Sin embargo, su celebración terminó convirtiéndose en noticia. Apenas marcó, Ekitiké se quitó la camiseta, la levantó frente a la hinchada y desató la euforia del estadio. La acción, habitual en el fútbol moderno pero castigada por el reglamento, le costó la segunda tarjeta amarilla del encuentro. Resultado: expulsión inmediata.

La escena fue rápidamente viralizada en redes sociales, sobre todo por el gesto de incredulidad de su compañero Jeremie Frimpong, cuya expresión lo decía todo. El desconcierto en el campo dio paso a la molestia en el banquillo. Slot, visiblemente irritado, no ocultó su malestar en la conferencia posterior al partido y lanzó un mensaje tajante a su dirigido.

Ekitike muestra su camiseta a la hinchada.

“Lo que hizo fue estúpido”, disparó el técnico neerlandés. “Y no lo digo solo porque ya tuviera una amarilla. Incluso si no la hubiese tenido, habría pensado lo mismo. Quizás soy de la vieja escuela, pero en mi carrera logré algunos goles y, si marcas uno tras dejar atrás a tres rivales y definir al segundo palo, entonces sí puedes decir: ‘Aquí estoy yo’. Pero marcando un gol como el suyo esta noche, yo me habría girado hacia Federico Chiesa y le habría dicho: ‘Es mérito tuyo’. Fue una gran asistencia, una gran carrera suya. ‘No tuve que hacer mucho’, eso habría pensado yo”, sentenció.

Slot fue más allá y subrayó las consecuencias del gesto: “Fue algo estúpido, no brillante. Lo bueno es que sus compañeros supieron sostener el resultado y ganar el partido. Pero el hecho es que ahora está suspendido para el sábado, y eso está lejos de ser algo bueno”.

Ekitiké, consciente del error, recurrió a sus redes sociales para pedir disculpas al club y a los hinchas. Aun así, nada cambiará el castigo: no podrá estar disponible en el próximo duelo de Premier League frente al Crystal Palace.

El atacante de 23 años ha sido uno de los puntos altos del inicio de temporada. Su llegada a Anfield generó expectativas, y sus números avalan el entusiasmo: suma cinco goles en ocho encuentros con la camiseta roja. Sin embargo, el episodio ante Southampton ensombreció su rendimiento.