SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Entrenador del Liverpool se indigna con uno de sus goleadores tras ganar en la Carabao Cup: “Fue estúpido”

Arne Slot no ocultó su frustración pese a la victoria del cuadro Red ante el Southampton.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Entrenador del Liverpool se indigna con uno de sus goleadores tras ganar en la Carabao Cup: “Fue estúpido”.

Liverpool logró avanzar en la Carabao Cup tras vencer por 2-1 al Southampton, pero la clasificación dejó un sabor agridulce en Anfield. El triunfo en los dieciseisavos del torneo se vio opacado por un episodio insólito protagonizado por Hugo Ekitiké, autor del gol decisivo y, al mismo tiempo, responsable de complicar a su equipo con una suspensión evitable que provocó la furia de su entrenador, Arne Slot.

El delantero francés apareció en el momento clave para empujar el balón a la red y poner el marcador que selló el avance de los Reds. Sin embargo, su celebración terminó convirtiéndose en noticia. Apenas marcó, Ekitiké se quitó la camiseta, la levantó frente a la hinchada y desató la euforia del estadio. La acción, habitual en el fútbol moderno pero castigada por el reglamento, le costó la segunda tarjeta amarilla del encuentro. Resultado: expulsión inmediata.

La escena fue rápidamente viralizada en redes sociales, sobre todo por el gesto de incredulidad de su compañero Jeremie Frimpong, cuya expresión lo decía todo. El desconcierto en el campo dio paso a la molestia en el banquillo. Slot, visiblemente irritado, no ocultó su malestar en la conferencia posterior al partido y lanzó un mensaje tajante a su dirigido.

Ekitike muestra su camiseta a la hinchada.

“Lo que hizo fue estúpido”, disparó el técnico neerlandés. “Y no lo digo solo porque ya tuviera una amarilla. Incluso si no la hubiese tenido, habría pensado lo mismo. Quizás soy de la vieja escuela, pero en mi carrera logré algunos goles y, si marcas uno tras dejar atrás a tres rivales y definir al segundo palo, entonces sí puedes decir: ‘Aquí estoy yo’. Pero marcando un gol como el suyo esta noche, yo me habría girado hacia Federico Chiesa y le habría dicho: ‘Es mérito tuyo’. Fue una gran asistencia, una gran carrera suya. ‘No tuve que hacer mucho’, eso habría pensado yo”, sentenció.

Slot fue más allá y subrayó las consecuencias del gesto: “Fue algo estúpido, no brillante. Lo bueno es que sus compañeros supieron sostener el resultado y ganar el partido. Pero el hecho es que ahora está suspendido para el sábado, y eso está lejos de ser algo bueno”.

Ekitiké, consciente del error, recurrió a sus redes sociales para pedir disculpas al club y a los hinchas. Aun así, nada cambiará el castigo: no podrá estar disponible en el próximo duelo de Premier League frente al Crystal Palace.

El atacante de 23 años ha sido uno de los puntos altos del inicio de temporada. Su llegada a Anfield generó expectativas, y sus números avalan el entusiasmo: suma cinco goles en ocho encuentros con la camiseta roja. Sin embargo, el episodio ante Southampton ensombreció su rendimiento.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLiverpoolPremier LeagueHugo EkitikéArne Slot

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Delpiano destaca avances en diversificación en compra de armamento y sostiene que no se está comercializando con Israel

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
⁠Mal uso de Visa Waiver obliga al gobierno a desplegar campaña comunicacional para chilenos en Estados Unidos

⁠Mal uso de Visa Waiver obliga al gobierno a desplegar campaña comunicacional para chilenos en Estados Unidos

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Huddersfield Town vs. Manchester City

A qué hora y dónde ver a Huddersfield Town vs. Manchester City

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet
Chile

Kast contra todos: lanza dura advertencia a Artés y dispara contra Jara y Bachelet

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Delpiano destaca avances en diversificación en compra de armamento y sostiene que no se está comercializando con Israel

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon
Negocios

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Estados Unidos negocia línea de swap por US$ 20.000 millones con Argentina y mercados siguen en las nubes

Jeannette Jara aborda declaraciones de Etcheberry por secreto bancario y la situación del mall de Cencosud en Vitacura

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe
El Deportivo

Fallece Héctor Roco, emblemático defensor de Unión San Felipe

¿Y Chile? Autoridades sudamericanas se reúnen con FIFA para albergar más partidos del Mundial 2030

Ricardo Gareca vuelve a defenderse tras su fracaso en la Roja: “No tuve tiempo”

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”
Cultura y entretención

Dua Lipa desmiente el despido de su mánager: “Explotar una tragedia para vender periódicos me resulta preocupante”

Gustavo Cordera vuelve a la polémica y reaviva el debate en Argentina: cómo fueron sus condenables declaraciones de 2016

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”
Mundo

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

Un tiroteo deja “múltiples” víctimas en un centro de migrantes de Dallas

“Fortalece la diversidad”: Cancilleres Latinoamericanos piden que el próximo Secretario General de la ONU sea de la región

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?