Escándalo en el atletismo: campeona mundial es detenida por agredir a su pareja, otro velocista estrella

Sha’Carri Richardson, una de las máximas estrellas del atletismo mundial, fue detenida tras ser agredir a su pareja, el también velocista Christian Coleman. El hecho ocurrió el pasado domingo 27 de julio en el Aeropuerto Internacional de Seattle.

El incidente sucedió previo a los Campeonatos Nacionales de Estados Unidos, certamen donde el equipo estadounidense determina a sus representantes para el Mundial de Tokio. El evento se estará realizando durante este fin de semana.

Según The Athletic, Richardson empujó a Coleman contra una columna y lo golpeó en reiteradas oportunidades, además de lanzarle objetos contundentes a su cuerpo. Todo fue captado por las cámaras de seguridad del aeropuerto.

La atleta de 25 años, quien ganó la medalla de plata en los 100 metros planos de París 2024, debió pasar la noche en un calabozo en el estado de Washington. Estuvo detenida durante 19 horas aproximadamente. Posteriormente, fue liberada y alcanzó a llegar sin problemas a los Campeonatos Nacionales, en Eugene, Oregon.

No es su primera polémica

Coleman, quien también es múltiple campeón mundial, decidió no emprender acciones legales. El atleta de 29 años no quiso colaborar con la investigación y no se identificó como víctima, lo que provocó que no se presentaran cargos contra Richardson. Ambos mantienen una relación de tres años, aunque recién hicieron público su vínculo amoroso en febrero pasado.

Richardson corrió en los trials sin problemas. Fue segunda con un tiempo de 11,07 segundos y consiguió su pase a semifinales, sin embargo, decidió no seguir compitiendo. Como campeona del mundo, tiene un boleto asegurado al Mundial de Tokio.

Por otra parte, no es el primer escándalo que protagoniza la velocista. En 2023, la atleta se vio involucrada en un conflicto con un tripulante de cabina. El trabajador le llamó la atención luego de que la estadounidense realizara una llamada poco antes del despegue del avión. La deportista lo increpó y la situación escaló, por lo que American Airlines la sacó del vuelo.