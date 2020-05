Fernando Meza elogia a Guede y antepone el regreso a los albos sobre San Lorenzo: “Sinceramente, prefiero Colo Colo”

Fernando Meza está en el Atlanta United, pero no olvida su paso por el fútbol chileno. El zaguero llegó en 2014 a San Marcos de Arica y se consolidó después en Palestino, aunque el paso que más lo marcó es el que tuvo en Colo Colo. Con los albos consiguió el título de la temporada 2017, además de dos Supercopa. Nunca más los olvidó.

Puesto ahora en la disyuntiva de elegir entre retornar a San Lorenzo, el club que lo formó, y el Cacique, el central no duda. “Obvio que tengo ganas de volver a San Lorenzo, soy hincha. Sería muy lindo, me encantaría en un futuro. Pero antes, sinceramente, prefiero Colo Colo", declaró en una entrevista a través de Instagram con el periodista Leandro Alves.

En la misma nota, el zaguero central llena de elogios a Pablo Guede, quien lo dirigió en los Gauchos de Boedo, en Palestino y en el Cacique. "En Palestino me pasó que me cambió la forma de ver el fútbol. Tuve a Pablo Guede y me hizo ver de una manera diferente. Me dio una cantidad de herramientas para desenvolverme”. No se quedó ahí. “Me hubiese encantado que Guede me hubiera agarrado a los 22 años. Si me agarraba él, estaría jugando en Europa. Tienes que tener condiciones para jugar de esa forma: te potencia o te hunde. El juego de Guede es vistoso, es lindo. Para el jugador también. A mí no me gusta jugar a no perder. Si Guede se hubiera quedado más tiempo en San Lorenzo, manteniendo el equipo, estaría peleando con River los campeonatos”, sentenció.